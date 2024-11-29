觀鳥會推算市區麻雀按年跌8.6%　較8年前跌逾三成 (17:30)

香港觀鳥會今日公布全港麻雀普查結果，推算目前香港市區共有逾22萬隻樹麻雀（下稱麻雀），較去年少2萬隻，跌幅8.6%，倘對比2016年的30萬隻，今年跌幅逾3成。觀鳥會助理教育經理余暢恒解釋，有別於以往唐樓大廈有外牆凹凸、騎樓、通風槽位置，新建的摩天大樓和舊區重建大多沒提供雀鳥站立或築巢的空間，故有可能縮減麻雀的棲息空間，影響麻雀數量。
觀鳥會在今年5月展開為期兩星期的雀鳥普查，安排逾250位義務普查員於早上時分，按照已劃分好的86條約1公里路線點算麻雀，從而按比例推算全港麻雀數目。
普查發現，全港18區中，屯門區為最多麻雀聚集地區，區內每條路線平均約有90隻，其次是沙田區和深水埗區。倘以土地用途劃分，最多麻雀聚集依次序為住宅區、鄉村區和康樂及休憩區。住宅區推算約有6.6萬隻麻雀，佔全港近三成。
普查亦發現在已記錄的79個麻雀鳥巢中，有逾三成位於排水或排氣口，其次是植被、大廈外牆（12%）、冷氣機（11%）和屋簷（10%）。余暢恒解釋由於排水口和冷氣機等位置較隱蔽，所以麻雀偏好在這些地點築巢保護幼鳥。余暢恒表示，這些不同類型的城市構築物是重要的城市生境，為雀鳥提供棲息及繁殖地。
今年是觀鳥會自2016年起，第九屆展開麻雀普查。觀鳥會呼籲市民積極提交鳥類數據，期望長遠能建立城市雀鳥數據庫，以作更深入研究。