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專向外傭放高利貸　扣護照逼還款　警拘8人截110萬犯罪得益 (16:51)

警方東九龍總區過去5日打擊非法放債及收債，拘捕31男16女，其中8人涉及以超出法定貸款利率、扣押護照等方式向外傭放債，參與的外傭借貸3000至3萬元不等，集團每月向外傭貸款總額近港幣240萬。

東九龍總區重案組總督察劉浩德表示，涉案財務公司位於旺角區一幢商業大廈，在2021年中獲牌照及營業，警方在本月24日持法庭手令搜查，檢獲約7000份貸款申請表，其中約4000份為外傭借貸記錄，另檢獲逾400本外傭護照，及現金約180萬元。警方以「串謀以過高利率放債」及「違反放債人規例」拘捕8名本地男女，包括財務公司持牌人、行政總裁及員工（27至45歲），部份人有黑社會背景，各人現正保釋候查。警方同時採取行動，防止有關不法放債集團處理約110萬港元懷疑犯罪得益。

東九龍總區重案組高級督察盧業威表示，相關貸款文件列明年利率為48厘，即法例上限，惟職員會扣起四分一或以上金額作為行政費，變相收取法例容許以上利息，部份個案實際年利率高達近150厘，當外傭無力還款，就會被滋擾甚至淋紅油。據了解，有個案原借兩萬元，實收1.6萬元，須分6期還款，每期約3000多元，即年利率約147厘。

盧稱，涉案財務公司透過社交媒體，以簡單便捷、即時批核取款作招徠，專門向外籍家傭推銷貸款計劃，首次借貸以數千元為限，借貸金額會隨借貸次數提升，部份外傭亦會透過朋友同鄉介紹。外傭借款時會被要求填寫個人資料、工作地點及僱主聯絡資料，並提交僱傭合約副本，大額貸款更要扣押護照直至還清債務。據了解，集團會以英文在Facebook上發文吸引外傭借貸。

劉浩德表示，另一宗案件涉及透過社交媒體及通訊軟件向外傭無牌放債，涉案人士在社交帳戶及通訊軟件留下聯絡電話，要求借貸人提供個人及僱主資料，透過「轉數快」中銀行或儲值支付工具發放貸款以及收取還款。警方以「串謀無牌放債」及「洗黑錢」等罪名拘捕10名有關電話號碼持有人及處理貸款銀行或支付工具帳戶持有人。

另外，警方同時打擊非法收債活動，以涉嫌縱火、刑事毁壞、刑事恐嚇等罪拘捕22男7女（13至71歲），部分人有黑社會背景。被捕男女涉嫌與全港43宗案件有關，其中3名13至16歲男子已被控以刑事毁壞，其餘被捕人現正保釋候查。

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