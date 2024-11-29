【附名單】長實、新地、匯豐等企業簽北都發展「意向書」　部分企業簽「參與書」 (15:17)

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有份簽署意向書的企業包括長江實業、新鴻基地產代理有限公司、會德豐地產、中銀香港、匯豐銀行、阿斯利康、華潤置地、港鐵等。至於「參與書」則一共簽署32份，參與企業包括華潤置地、中國海外、恆基、新世界、會德豐等。當局其後發稿提及，活動得到國務院港澳辦指導及中聯辦支持。

中聯辦主任鄭雁雄致辭時先引述國家主席習近平向祖籍寧波的香港企業家的回信，並提及副總理何立峰早前訪港表達對本港金融改革發展的期望，以港澳辦主任夏寶龍在工商界座談會上對工商界提出的要求。鄭續指，北都發展屬本港未來經濟增長點所在及改革創新的產物，呼籲工商界投身北都發展，相信工商界會「全程投入，把握重大機遇」。

他又稱「一呼而百應者勝，得道而多助者強」，政府的決心意志和發展規劃一旦得到社會各界認同、 支持和參與，「將會迸發出無窮的力量」，相信北都發展屬融入國家發展大局的關鍵一著，而香港工商界素有銳意進取、敢為人先的傳統，例如在改革開放之初，港英政府未有引導時，工商界已深明「家國大義」，敏銳捕捉商機，自覺投入，現時既然特區政府「大手筆，出好招」，相信工商界定能更加「厲兵秣馬」，把握北部都會區的機遇，「當好局中人，不做旁觀者」，主動參與特區政府的試點措施，投身北部都會區創科產業發展，並積極回饋社會，履行企業社會責任，加大對北部都會區民生領域的資源投入。

特首李家超認為，善於洞悉先機及有大局視野的商界領袖，「一定已經看到北部都會區是一個充滿希望、前景亮麗的未來」，鼓勵把握北部都位區的發展機遇，積極投資土地開發、商業建設、創新科技等範疇，又指三個片區試點規模和組成上各有不同，迎合不同商業考慮。簽署意向書活動彰顯特區政府決心帶領社會各界和市場參與，共同發展北部都會區的願景，亦展示對香港未來充滿信心，相信通過政商民共同努力，將達成更多具經濟和社會效益的實質投資和項目。

港澳辦、中聯辦及多名特區政府官員見證簽署意向書，包括港澳辦三局局長鄒勁松、中聯辦主任鄭雁雄、副主任尹宗華及祁斌；特首李家超、財政司長陳茂波、發展局長甯漢豪、運輸及物流局長林世雄。特區政府由財政司副司長黃偉綸代表簽署。

簽署「企業之間就與北部都會區發展有關項目的參與書」企業：

中國銀行（香港）有限公司

中國海外發展有限公司

華潤置地有限公司

招商局蛇口工業區控股股份有限公司

中國鐵建（香港）有限公司

中國建築國際集團有限公司

上海隧道工程股份有限公司

中國光大銀行香港分行

招商永隆銀行有限公司

環球益養有限公司

恒基兆業地產有限公司

新世界發展有限公司

會德豐地產（香港）有限公司

九龍建業有限公司

港深創新及科技園有限公司

中國工商銀行（亞洲）有限公司

中國農業銀行股份有限公司香港分行

國家開發銀行香港分行

粵海廣南（集團）有限公司

中國工商銀行（亞洲）有限公司

中國中鐵國際集團有限公司

太平金融控股有限公司

交通銀行（香港）有限公司

交銀國際控股有限公司

中航資本國際控股有限公司

中國土木工程集四（香港）有限公司

華營建築有限公司

威盛運輸企業有限公司

港鐵

香港中華煤氣有限公司

中華電力有限公司

中國生物科技服務控股有限公司

中國銀行（香港）有限公司

中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

華潤創業有限公司

中港物流協會（香港）有限公司

邦盛供應鏈管理有限公司

簽署意向書企業名單：