黎智英案｜ 稱不牽涉民主派初選遭官質疑　黎智英回應不知道參選人「在做什麼」 (14:37)

根據辯方展示的資料，陳梓華於2020年2月向黎智英發訊息稱，朱凱廸、「立場姐姐（阿藍）」、黃之鋒、「Sunny」、羅冠聰和岑敖暉不受初選約束。惟黎供稱，他從來沒有牽涉初選，亦無注意初選一事，但相信陳梓華牽涉其中。

法官李素蘭表示，不明白為何陳梓華會向黎提及初選，黎回答謂，他不曾向陳問及初選事宜，陳或希望透過提供有關資訊，顯示自己參與其中，陳可說是出乎意料地提起初選。黎智英就上述訊息作供時，另提到他不認識朱凱廸及「阿藍」；羅冠聰和岑敖暉則屬點頭之交；但他認識黃之鋒和「Sunny」張崑陽。

此外，黎智英昨日供稱，有感勇武派需要建立其領袖團隊，遂透過陳梓華牽線接觸在該派擁有影響力的「攬炒巴」劉祖廸，最終他在2020年1月11日，於台北陽明山大宅跟劉祖廸見面，當時陳梓華和一名女子亦在場。

黎智英今日繼續供述陽明山會談詳情，指會上沒有談及「初選」事宜，他亦無表示希望劉祖廸參加2020年9月立法會選舉，因為劉祖廸住在倫敦。法官杜麗冰關注，劉祖廸身在倫敦，如何領導勇武派？黎解釋，他希望劉利用其影響力平息社運中的暴力情況，而非領導勇武派。

法官李運騰進一步問及黎智英冀劉祖廸擔當的角色。黎說希望劉祖廸藉其「精神領袖」身份，促成勇武派組建領袖團隊。另一法官李素蘭聞言後稱，「精神領袖」是否具宗教意味？黎說「精神領袖」這概念可能被濫用，重申劉有很大影響力。