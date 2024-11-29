明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案｜ 稱不牽涉民主泛初選遭官質疑　黎智英回應不知道參選人「在做什麼」 (14:37)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今踏入第99日審訊。黎自辯稱從不牽涉2020年民主派初選，亦無注意相關事宜，有份審理初選案的法官李運騰表示，他並非採取司法認知，但《蘋果日報》曾舉辦初選論壇，黎怎能說無注意初選？黎解釋，他當然知悉存在初選一事，但他不知道參選人「在做什麼」。另外，黎表示將名下離岸公司「LACOCK」股權轉移給從犯證人陳梓華不屬獎勵一種，又說此事為助手Mark Simon的主意。

根據辯方展示的資料，陳梓華於2020年2月向黎智英發訊息稱，朱凱廸、「立場姐姐（阿藍）」、黃之鋒、「Sunny」、羅冠聰和岑敖暉不受初選約束。惟黎供稱，他從來沒有牽涉初選，亦無注意者初選一事，但相信陳梓華牽涉其中。

法官李素蘭表示，不明白為何陳梓華會向黎提及初選，黎回答謂，他不曾向陳問及初選事宜，陳或希望透過提供有關資訊，顯示自己參與其中，陳可說是出乎意料地提起初選。黎智英就上述訊息作供時，另提到他不認識朱凱廸及「阿藍」；羅冠聰和岑敖暉則屬點頭之交；但他認識黃之鋒和「Sunny」張崑陽。

此外，黎智英昨日供稱，有感勇武派需要建立其領袖團隊，遂透過陳梓華牽線接觸在該派擁有影響力的「攬炒巴」劉祖廸，最終他在2020年1月11日，於台北陽明山大宅跟劉祖廸見面，當時陳梓華和一名女子亦在場。

黎智英今日繼續供述陽明山會談詳情，指會上沒有談及「初選」事宜，他亦無表示希望劉祖廸參加2020年9月立法會選舉，因為劉祖廸住在倫敦。法官杜麗冰關注，劉祖廸身在倫敦，如何領導勇武派？黎解釋，他希望劉利用其影響力平息社運中的暴力情況，而非領導勇武派。

法官李運騰進一步問及黎智英冀劉祖廸擔當的角色。黎說希望劉祖廸藉其「精神領袖」身份，促成勇武派組建領袖團隊。另一法官李素蘭聞言後稱，「精神領袖」是否具宗教意味？黎說「精神領袖」這概念可能被濫用，重申劉有很大影響力。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 蘋果日報；港區國安法

上 / 下一篇新聞