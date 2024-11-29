退休漢涉斬斃三母女及縱火　誤殺及縱火罪成囚15年 (15:30)

被告姚委祥（現年65歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。陪審團早前分別以5比2裁定被告3項謀殺罪不成立，以及3項誤殺罪成，接納被告案發時被「激怒」（provocation）；縱火罪則一致裁定罪成。

法官接納控方指，兩名女童並非意外致死或遭無意殺死，反駁辯方「意圖轉移」的說法，認為不應套用在縱火罪。法官解釋，二人身上分別有36處和6處刀傷，很難接受被告在斬溫118刀時無為意自己亦傷及兩女，尤其被告警誡下說3母女曾緊抱一起，以及他不止一次稱打算4人同歸於盡。

法庭提到溫激怒被告的程度不算輕微，惟未至於極端，3母女身上有多處刀傷，必定承受劇痛，被告更點火，使她們吸入大量濃煙，比起案例中窒息致死的犯案手法較嚴重和差劣，形容是「高度殘忍」。法官並稱被告對行為流露真誠悔意，無證據顯示本案有預謀，受損財物有限和無使用助燃劑。

法官就3項誤殺罪以監禁12年為量刑期起點，溫一罪給予3年減刑，涉及兩名女童的兩罪各給予1年減刑，理由是辯方原本提出「非法殺死」的認罪基礎與陪審團裁決不同。就縱火一罪，廖曾向鄰居表示不出火場，要留下陪母親，可見她當時面對的困境，她亦較母親和胞姊吸入較多一氧化碳。法官考慮火勢對他人性命安全的風險，而3人最終喪生，以監禁15年為起點，被告不認罪無減刑折扣，再基於總量刑原則，4罪判被告囚15年。