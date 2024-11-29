明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

退休漢涉斬斃三母女及縱火　誤殺及縱火罪成囚15年 (15:30)

六旬漢懷疑女友有外遇，又疑不堪她長期言語侮辱，在大埔劏房亂刀斬傷對方三母女和縱火，導致3人死亡，他否認3項謀殺罪及1項有意圖而縱火罪受審，陪審團裁定他3項謀殺罪不成立，3項誤殺及縱火則罪成。法官張慧玲今（29日）在高等法院判被告就4罪入獄15年，指3名事主遭被告斬致身體嚴重出血，更使她們仍在生時置身於火場內，吸入大量濃煙，行為卑劣殘忍。

被告姚委祥（現年65歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。陪審團早前分別以5比2裁定被告3項謀殺罪不成立，以及3項誤殺罪成，接納被告案發時被「激怒」（provocation）；縱火罪則一致裁定罪成。

法官接納控方指，兩名女童並非意外致死或遭無意殺死，反駁辯方「意圖轉移」的說法，認為不應套用在縱火罪。法官解釋，二人身上分別有36處和6處刀傷，很難接受被告在斬溫118刀時無為意自己亦傷及兩女，尤其被告警誡下說3母女曾緊抱一起，以及他不止一次稱打算4人同歸於盡。

法庭提到溫激怒被告的程度不算輕微，惟未至於極端，3母女身上有多處刀傷，必定承受劇痛，被告更點火，使她們吸入大量濃煙，比起案例中窒息致死的犯案手法較嚴重和差劣，形容是「高度殘忍」。法官並稱被告對行為流露真誠悔意，無證據顯示本案有預謀，受損財物有限和無使用助燃劑。

法官就3項誤殺罪以監禁12年為量刑期起點，溫一罪給予3年減刑，涉及兩名女童的兩罪各給予1年減刑，理由是辯方原本提出「非法殺死」的認罪基礎與陪審團裁決不同。就縱火一罪，廖曾向鄰居表示不出火場，要留下陪母親，可見她當時面對的困境，她亦較母親和胞姊吸入較多一氧化碳。法官考慮火勢對他人性命安全的風險，而3人最終喪生，以監禁15年為起點，被告不認罪無減刑折扣，再基於總量刑原則，4罪判被告囚15年。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞