林正財又說,有時工作面對很大壓力,但透過建立生活習慣及「小確幸」,可有助自己在「風大雨大」情況下穩定情緒,稱「2019年的時候,我相信大家和我一樣都是面對很大壓力,但我一樣都是這麽幸福,我一樣都是睡得這麽好,一樣都在做我的小確幸。」

林又憶述,當上主席時最先推行「陪我講 Shall We Talk」,鼓勵年輕人說出心底話,詢問在場校長有否言行一致,向學生分享自己心事,「我說shall we talk的時候,你自己又不talk(說),那個we(我們)是甚麼意思呢?」

香港中學校長會主辦的「香港教育論壇2025」將於明年1月17日在美麗華酒店頂樓舉行,屆時來自美國、澳洲及內地等學者,就課程規劃、學生發展,以及校長與教師專業發展等議題作分享及討論交流。