SEN生從跑步改變 參加宣明會下月慈善跑 (09:15)

宣明會下月8日舉行「Global 6K for Water（G6K）」慈善跑」，特殊需要體育學院創辦人兼三項鐵人港隊前成員郭汝鏗將帶領24名SEN生及照顧者參與1公里賽事。

參賽之一的正暘，在幼稚園時已確診患輕微自閉症及發展遲緩，大小肌肉控制也較差，連帶哥哥也患中度自閉症，爸爸朱國榮回想，照顧時感十分吃力，又說去年開始讓兒子參加跑步班，但開初兒子連上課都抗拒，「要拉着他走才肯出門」又說兒子不愛外出及難合群。

持續參加跑步班下，朱爸爸樂見正暘由不願跑，變成首名跑到終點線的學員，又指他學懂與人相處，更在生活細節，例如刷牙也加快。

宣明會稱，自2015年起，於其他國家和地區舉辦辦「G6K」跑步活動，盼喚起公眾關注貧困地區的清潔食水供應問題，指「6公里」正是相關地區居民每天徒步取水所行的平均距離；該會今年首將賽事引入本港，下月8日在添馬公園舉行，冀為改善非洲的水利項目籌款。活動已截止，料約千人參與。