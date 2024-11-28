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西貢沉船灣有貨船擱淺斷開兩截　海事處：由內地漂流抵港　無漏油報告 (19:11)

網上流傳照片，顯示西貢沉船灣有貨船沉沒及斷開兩截，擔心貨船漏油污染環境。海事處確認，兩個月前已接獲貨船擱淺報告，該船隻從內地漂流至香港，沒有人員傷亡，亦無接獲與涉事船隻有關的溢油報告。

facebook專頁「天行足跡」上載貨船相片，顯示船身斷開兩截，擱在岩石上。現場為西貢沉船灣，位於長咀與短咀之間，靠近西貢東郊野公園。

海事處回覆指，海事處今年9月26日接獲報告，指西貢沉船灣附近海域有一艘貨船擱淺，海事處隨即派員到場跟進，初步調查顯示該貨船來自內地，因強風而漂流到涉事水域擱淺，當時船上沒有載人及貨物，事故無造成任何人傷亡，貨船船東代表已經與海事處聯絡並計劃將沉船移走，海事處正跟進。

海事處指，一般而言打撈或移走沉船是船東的責任。為確保船東履行其責任，海事處會按照既定程序發出移除通知書，指示船東將沉船浮起或移走。如船東沒有採取適當行動，海事處會向船東提出檢控。若船東無法履行上述責任，海事處亦會按既定程序安排處理。

另外，海事處翻查最近記錄，沒有接獲任何與上述事件有關溢油報告，亦未有在有關海域發現油污。海事處指會繼續密切監察海面，如發現或接獲有關溢油的報告，會立即派員安排清理。

漁護署回覆指，查詢所指地點鄰近西貢東郊野公園，漁護署正密切監察有關郊野公園的情況，會按實際情况聯絡相關部門作出適當跟進。

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