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獸醫涉摺梯虐狗致狗隻失禁及昏迷　判囚3個月　官斥違背專業 (19:08)

一名獸醫去年在診所為狗隻打針時用金屬摺梯推撞牠，又用梯插其嘴巴和扯高狗帶，導致狗隻失禁和一度昏迷，該獸醫否認一項殘酷對待動物罪，今（28日）在西九龍裁判法院被裁定罪成。裁判官溫紹明拒絕接納他為盡快完成注射而犯案的辯解，斥他情緒失控，違背自己的專業，對有生命、有感受的動物作出殘酷對待，判獸醫入獄3個月。

被告謝皓鈞（現年31歲）被控於2023年6月2日，在荃灣「一愛寵治療中心」殘酷地打、惡待及驚嚇一隻狗，導致牠受到不必要的痛苦。被告審訊中供稱，他案發時以金屬梯固定狗隻的位置，以盡快替牠注射心絲蟲針，防止牠攻擊自己和撞向鐵籠內其他動物。裁判官稱若被告說法屬實，應將梯擋在牠面前，而非插其嘴部；閉路電視片段可見被告情緒十分失控，更對狗隻大喊「你同我鬥惡？」

裁判官指狗隻注射時感痛楚而掙扎不難理解，牠無作出攻擊動作，而即使有攻擊，牠戴上口罩等，構成的傷害有限，相反被告才是攻擊的一方。裁判官稱狗隻失禁明顯極惶恐，牠受襲後更暈倒，裁定被告使用的暴力和手段不必要、極端，純為洩憤。裁判官並批評被告作為專業人士，無好好對待照顧對象，違反操守和誠信。

裁判官拒絕辯方索取社會服務令報告的提議，指即使被告背景良好，但他審訊後被定罪，無流露悔意，決定判處即時監禁，反映法庭不姑息犯案行為。辯方求情稱狗隻無嚴重傷勢，現已完全康復。

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