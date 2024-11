理大城大未全開 理大副校重申難負荷更多公眾用校園設施 (19:04)

同樣未全面重開校園的城大,校長梅彥昌表示,大學排名顯示城大是全球最國際化的大學,笑言「壞消息是不能再超越此(the bad news is that I can't go further than that)」,因此看來校園管制措施不影響大學排名,但他保證城大與社區有聯繫,亦有為附近居民提供通行證,以便取道城大往返其他地方。他稱未全面重開校園,因想保護師生自由地做事(can do things freely),亦讓校園受保護。

大學校長高峰論壇下周一舉辦 主辦方擬帶嘉賓遊船河感受香港

立法會議員梁美芬與多名大學代表今午晤傳媒,介紹下周一(12月2日)起一連兩日在灣仔會展舉行「知識全球化 大學校長高峰論壇2024」。梁表示,全球50多間大學校長或領袖會來港出席,指活動配合推動香港成為「國際高端人才集聚高地」的方向,並可展示「留學香港」品牌等;又說屆時特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄等出席開幕禮。論壇由「香港對外交流友好協會」主辦,並獲教資會等機構支持。

在論壇前夕,梁美芬指下周日(12月1日)主辦方會向與會嘉賓介紹香港特色,帶他們遊船河、到訪西九文化區,以及參觀故宮博物館等,「希望他們來到見到可愛的香港,見到香港是很國際的城市」。