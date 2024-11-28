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理大城大未全開 理大副校重申難負荷更多公眾用校園設施 (19:04)

多名大學代表與立法會議員梁美芬今日（28日）晤傳媒，介紹下周舉行的「大學校長高峰論壇」，藉此推廣香港教育。談到審計報告指出理大尚未開放校園，被問會否影響自由學術交流，甚至阻礙香港發展成為國際專上教育樞紐，理大副校長（學生及環球事務）楊立偉重申，校園設施難以負荷讓更多公眾使用，指理大師生人數逾4萬，如更多公眾人士使用校園設施，難以負荷。

同樣未全面重開校園的城大，校長梅彥昌表示，大學排名顯示城大是全球最國際化的大學，笑言「壞消息是不能再超越此（the bad news is that I can't go further than that）」，因此看來校園管制措施不影響大學排名，但他保證城大與社區有聯繫，亦有為附近居民提供通行證，以便取道城大往返其他地方。他稱未全面重開校園，因想保護師生自由地做事（can do things freely），亦讓校園受保護。

大學校長高峰論壇下周一舉辦　主辦方擬帶嘉賓遊船河感受香港

立法會議員梁美芬與多名大學代表今午晤傳媒，介紹下周一（12月2日）起一連兩日在灣仔會展舉行「知識全球化 大學校長高峰論壇2024」。梁表示，全球50多間大學校長或領袖會來港出席，指活動配合推動香港成為「國際高端人才集聚高地」的方向，並可展示「留學香港」品牌等；又說屆時特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄等出席開幕禮。論壇由「香港對外交流友好協會」主辦，並獲教資會等機構支持。

在論壇前夕，梁美芬指下周日（12月1日）主辦方會向與會嘉賓介紹香港特色，帶他們遊船河、到訪西九文化區，以及參觀故宮博物館等，「希望他們來到見到可愛的香港，見到香港是很國際的城市」。

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