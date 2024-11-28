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三跑道系統今啟動兼首度同步升降飛機　李家超冀全速恢復航空運力 (16:46)

香港國際機場三跑道系統今（28日）啟用，下午約3時50分，CX 8333國泰航班在中跑道起飛，連同於南跑道準備起飛的香港航空航班，以及北跑道有班機降落，三跑道首次同步運作。香港機場管理局主席林天福稱，三跑道系統將大幅提升機場運力，預期未來10年可達標處理1.2億人次客運量及1000萬公噸貨運量，積極配合國家一帶一路網絡，成為國家對外開放、提升國際聯繫的重要跳板。

出席三跑道系統啟用儀式的官員包括特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員方建明、立法會主席梁君彥、財政司副司長黃偉綸、運輸及物流局長林世雄等。中央交通運輸部副部長徐成光及中國民用航空局梁楠亦有致辭。

特首李家超致辭時，向香港航空業提出三個要求，包括全速恢復航空運力、積極結合灣區優勢，及以全力擴闊國際聯繫。他指，機場隨三跑道系統啟用， 有如「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里」，將在貨運和客運方面再創高峰，進一步「激活」本港旅遊、餐飲、零售、酒店等業。他又稱，於《施政報告》請求中央進一步優化內地居民來香港的簽證安排，包括恢復一簽多行，「相信好快就有消息」。

香港機場管理局主席林天福稱，三跑道工程是香港史上最大規模基建，運用了9000萬立方米填料，可填滿36000個奧運標準泳池，並簡介填海工程時保護海床所採用措施。他認為三跑道系統將大幅提升機場運力，預期未來10年可達標處理1.2億人次客運量及1000萬公噸貨運量，積極配合國家一帶一路網絡，成為國家對外開放、提升國際聯繫的重要跳板。他表示，將三跑道系統啟用後，機管局將全力推進機場城市計劃。

中央交通部副部長徐成光致辭稱，交通部高度重視與香港交通運輸領域的交流合作，並為支持本港提升國際航運中心航空樞紐物流樞紐的地位，提出了一系列的支持政策；中國民航局副局長梁楠指，民航局牢記國家主席習近平囑托，一直關心支援香港國際機場三跑道系統建設，並曾調度無線電導航頻率資源予三跑道系統使用，亦曾以澳門機場為基地跨境，為香港機場三跑道實施飛行校驗，認為三跑道系統順利投入使用，凝結包括民航業在內香港社會各界的力量與心血。

機管局2016年8月啟動三跑道系統建造工程，項目包括填海拓地約650公頃，面積約34個維多利亞公園。其中，全長3800米的北跑道舖設工程於2021年9月竣工，2022年11月正式啟用，同時暫時關閉中跑道作重新配置。今年9月，重新配置的中跑道完成試飛。

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