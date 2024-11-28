籌備新醫學院工作組列十大條件　下周起邀大學提交建議書　明年內提出建議 (16:30)

十項條件包括：

與本港現有兩所醫學院錯位發展，促進多元化與國際化 招募高水平的國際和本地教學專才，建立專業醫學教研隊伍 規劃現代化校園，配備先進教學設施，支持創新醫學學習模式 規劃教學醫院，並與本地和粵港澳大灣區醫療機構合作，提供多元臨床訓練機會 採用獲認可的醫學課程框架，結合能力為本評估及創新教學方法，如提供早期臨床學習 設立第二學位課程，吸引本地和非本地學生，實現醫學課程多元化及國際化 訂定多元化的資金來源計劃，結合可行的財務管理，確保醫學院可持續長期發展 訂定醫學院全面落實路線圖，分階段推進設施建設、課程設計及教職員招聘 確保醫學課程質量達到國際高標準，通過創新教學和評估方法培養高質素醫療人才及豐富全人發展 推動醫學創新與科研發展，促進國際合作，帶領區域以至全球醫學研究

政府會於十二月十日舉辦簡報會，向有興趣的大學介紹提交建設新醫學院建議書的安排。工作組秘書處稍後會發信邀請大學代表出席。工作組下一步會制訂評核建議書的具體準則，確保以透明和公平的方式選定具條件和合資格的大學成立新醫學院。工作組預期於明年內完成評核，並向政府提出建議。

醫衛局長盧寵茂指，工作組認為新醫學院應肩負培育更多可在本地執業的優秀醫生的使命，以支持香港的醫療系統令醫療服務提質提量，亦期望新醫學院能與現時兩所醫學院錯位發展，以創新策略定位促進本地醫學教育和研究精益求精，吸引更多本地以至海內外的醫學人才擔任教研工作，配合香港發展成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐。

署理教育局長施俊輝指，建立新醫學院可培育更多醫療人才，提升醫療界別的學術及研究水平，推進香港成為國際專上教育樞紐，期望新醫學院能促進有關大學的整體發展，就跨學科或界別協作、教學資源、質素保證、研究策略、師生來源及院校管治等作詳細規劃，新醫學院亦須與教資會的制度對接。新醫學院亦將成為「北都大學教育城」一部分。