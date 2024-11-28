O記打擊黑幫操控非法賭檔拘逾百人　揭新式賭檔利用夾公仔機搖骰賭博 (15:56)

有組織罪案及三合會調查科總督察周子軒表示，警方6月起鎖定在旺角花園街一地鋪，其面積300尺，門面佈局與一般夾公仔機店鋪無異，店內有20台夾公仔機，有逾一半用作現金賭博交易，店舖營運4年，相信近一年起開始成為賭場。周解釋，賭客先入5元硬幣啟動機器，操控機械手夾起一至兩粒骰子，如摘出特定數字及圖像組合即可過關，再由店舖職員協助轉特製輪盤，轉中分數區域可獲積分及向職員兌換現金，1分可兌換50港元，一次遊戲最多可贏得30分，即約1500港元。

警方前日一次行動中拘捕9人，包括一名店鋪負責人、5名職員及3名賭客，年齡介乎19至35歲，涉嫌營辦賭場、協助營辦賭場及在賭場內賭博，全部人已獲准保釋候查。警方在場內檢獲14部賭博機器及約16.8萬現金，部分機器由店舖自行營運，部分以月租6000元租予他人營運，相信租機者同樣有刑責，警方正追緝相關「台主」。周稱，今次是首次搗破類似的新型賭場，批評犯罪團伙以明目張膽在鬧市設局，將金錢掛帥的非法活動粉飾成男女老幼合家歡娛樂消遣。

周表示，其餘10個賭場為常見樓上賭檔，位於「三無」唐樓，主要利用釣魚機獲利，並可透過「轉數快」交易，黑幫指派本地成員及以「包食宿」招攬持雙程證人士協助營運，包括人流控制、提供冰毒及太空煙油予顧客。探員6月起喬裝賭客在位於油麻地、旺角、深水埗樓上賭場搜證，至今拘捕66男35女，年紀界乎24至66歲，包括一名黑幫主腦、3名骨幹及16名內地持雙程證人士。周稱，57名賭客已被起訴，其餘被捕人士獲准保釋。

警方在該10個樓上賭場檢獲55部釣魚機、41枝太空煙油、13克冰毒及約港幣7000元；在旺角兩個黑工宿舍檢獲賭場租約及港幣26.2萬；在大角嘴賭具儲存倉，則檢獲5部釣魚機及替換部件。

警方重申，干犯營辦賭場、協助營辦賭場最高可判囚7年及罰款500萬元；干犯在賭場內參與非法賭博可判囚3至9個月及判處3至5級罰款，市民切勿以身試法。