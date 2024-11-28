反恐條例第二案　負責監視警員稱目擊5名被告曾於策劃爆炸前到同一公園 (15:33)

被告為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。針對2020年1月27日明愛醫院爆炸事件，控方庭上讀出警署警長蔡偉強的書面供辭，蔡指當日在旺角砵蘭街拘捕一名男子後，他以傷者身分到明愛醫院在急症室等候看醫生，由於男廁冒出白煙，他疏散約20名市民，之後發現廁格內有電池和電線。

同行的警署警長蔡國威在書面供辭指，當時男廁突然傳出爆炸聲，他見廁格內有煙有火就用滅火筒救火，地上留有黃黑玻璃樽及陶瓷碎片。蔡國威出庭作供補充指，現場兩下爆炸聲「好大聲」，在大堂有病人表現恐慌。的士司機張偉榮作供稱，他當晚在大角咀道載客前往明愛醫院，事後他向警方提供GPS定位相片，但對乘客的容貌印象不大。

至於同年2月2日羅湖火車站爆炸事件，港鐵站務主任張偉榮在供辭稱，當日下午有清潔工將拾獲到的黑色環保袋交給他，裏面載有4吋大的黑色物體，連帶橙色電線及紅燈。張把那個很重的袋子放在月台長室外，向巡經的防暴警通報。

警署警長林得安的供辭稱，張偉榮向他展示袋內有保鮮紙包住的物品，「有燈光閃下閃下」，林相信那是爆炸品，於是禁止別人走近。當林設置封鎖線時，該袋物品冒煙30秒及發出爆炸聲。