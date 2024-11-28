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琴室職員因病遭解僱　僱主違《殘疾歧視條例》需賠14.3萬元 (12:28)

鋼琴教室一名女客戶服務主任於試用期被診斷患甲狀腺機能亢進症，其上司在她放病假期間稱「好難無限期等你」並將她解僱。女子今年初入稟區院，質疑僱主違反《殘疾歧視條例》，法庭早前裁定女子勝訴。法官今（28日）下令僱主方賠償14.3萬元連利息及訟費，斥僱主一方未曾存檔抗辯書，亦無表示同意任何申索內容，令女子需重溫不愉快事件，此舉瑣碎無聊，甚至是「惡意地利用司法程序」。

申索人陳詠琴由平機會法律主任代表：答辯人為第一流行鋼琴教室有限公司，沒有派代表到庭。法官林展程評核賠償額時指，法庭會按歧視嚴重性和維持時間將申索人的情感損害分為高、中、低3個等級，法庭接納本案歧視達最低級別中最嚴重程度，或中間級別中最低程度，申索人承受的歧視為一次性，她與同事關係良好，從無被投訴工作表現。

法官續指，申索人在試用期即將完結前被解僱，顯示答辯人欲避免支付代通知金。申索人被解僱前後歷時8天，為病情擔憂和不安之餘又要承受被解僱的壓力，睡眠質素欠佳，而答辯人從無向申索人道歉，期間更拓展業務，猶如「在她傷口上灑鹽」。法官認為申索人的情感損失應為9.5萬元，收入損失則為相等於她3個月薪金的4.8萬元。

法官批評答辯人由始至終無出席法庭聆訊及提出抗辯理由，而法律程序的提出或抗辯、同意或不同意申索內容應同等對待，評核時已考慮在內。據入稟狀，申索人2022年5月獲聘為沙田分店客戶服務主任，試用期至8月11日為止。她7月25日被診斷有甲狀腺機能亢進症，病假期間其上司發信息稱若「手尾長」要有心理準備，「總要有個人，好難無限期等你」。上司8月2日告知解僱決定，申索人最後工作天為8月8日。

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