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專門扒竊從銀行提現金者　三印尼籍扒手被捕 (12:03)

警方偵破一個經常在銀行外活躍的非華裔扒竊集團，拘捕3名印尼籍男女，相信涉及兩宗扒竊案，兩名事主分別損失7萬港元及20萬日圓。

東區警區重案組督察葉启航表示，案中其中一名事主為71歲男子，他於9月5日在北角一間銀行提取7萬元作為日常開支；另一名63歲女事主則於本月19日在北角另一銀行提取20萬日圓作旅行之用。兩事主於提款後約半小時內，發現背囊及手袋的拉鏈被拉開，所提取的現金被人偷去，隨即報警求助。

東區警區刑事部立即展開調查，經翻查大量閉路電視片段，鎖定3名涉案疑人。調查顯示該扒竊集團在銀行附近遊蕩，尋找「獵物」，尾隨事主甚至一同購物及乘搭巴士，等待時機偷取該筆款項，涉案3人手法純熟，其中兩人伺機行近事主造成壓迫感，另一人以極短時間打開事主的背囊或手袋偷走財物。

警方隨即在相關銀行加強派人手作反罪案巡邏，經連日行動部署，東區警區情報組於前日（26日）發現涉案人再次在銀行附近出現，並無使用銀行服務，相信伺機犯案，於是聯同北角分區特遣隊採取行動，共拘捕2男1女，年齡介乎36歲至58歲，被捕女子報稱家庭主婦，兩男子報稱商人。據悉，3人為印尼籍，以旅客身分入境。正被警方扣留調查，稍後將會落案起訴。

葉启航表示，年近歲晚及長假期即將來臨，可能會到銀行或找換店換取新鈔或外幣，提醒市民在提取或兌換大量現金，盡量找親友陪同，並須保持警覺，特別在繁忙街道或擠迫的公共交通工具。如發現可疑人，應立即報警求助。

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