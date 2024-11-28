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黎智英案｜黎智英欲藉陳梓華規範「勇武派」　否認打「國際線」 (17:41)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案，3名主審法官今年7月裁定案件表證成立。案件今（28日）在西九龍裁判法院踏入第98日審訊，黎出庭作供。

《明報》文字直播庭內外情况：

【16:25】休庭

【15:50】 辯方繼續問及黎、陳及「攬炒巴」在台北會面的經過。黎否認會面中有人提及李宇軒，指他直到從新聞看到李被捕，才得悉對方的存在。黎亦否認如陳所述、即黎曾說要培育「攬炒巴」成為「政治明星」。黎庭上指陳捏造證供，並指要將人捧成「政治明星」是不可能的事。

黎亦否認他有提到「支爆」，反指是「攬炒巴」分享對中國經濟的看法時主動提起「支爆」，黎當時才首次聽聞這字彙，更反問他們是什麼意思。黎亦指，「攬炒巴」不是說要達成「支爆」，而是預測中國會有經濟問題，黎當時也分享其看法，指中國要維穩及監視人民，故比起其他國家需花費更多公帑。

辯方續問會面上有否提到要推翻中共，黎表示「我沒有這般瘋癲去思考這瘋狂的想法(I am not that mad to think about this crazy thinking)」，又指如果用制裁便可推翻中共，「這會是比荒謬更荒謬的事」。

黎續指，他一直認為獲取國際支持才能拯救香港，只要有巨大分量的國際支持，才可以令中國考慮。法官李素蘭詢問是否透過國際游說而獲取國際支持，黎回答和平示威可以獲取國際社會的同情，正義的行為自然站於道德高地，國際支持隨之而來。惟李官指黎於文章提及要使用制裁，黎則指他是說要制裁官員。

【15:00】黎智英供稱，當時他不知道「攬炒巴」有參與「國際線」工作，他對於「攬炒巴」的認知是對方在「激進的年輕人」之間有很大影響力，以及有眾多的追隨者。

辯方指根據陳梓華證供，指「攬炒巴」出席該次台灣之行，並於2020年1月11日與陳到黎的大宅內會面。被問當時會面的討論內容，黎稱在理大事件發生後，他想讓「攬炒巴」幫忙組織領袖團隊，及後「攬炒巴」表現出願意接受其建議。黎又指，他覺得「攬炒巴」是一名拘謹的人，因為對方不多言，只會談重要的事。 

黎否認當日會面有談到國際游說、眾籌，以及「攬炒巴」的團隊。黎亦沒有問「攬炒巴」的工作，因為對方連自己名字都不願告訴黎。

【14:31】開庭。

黎智英續自辯，供稱他對於「攬炒」一詞的理解從2019年9月至12月都維持一致，即「攬炒」指為了摧毁對手，不惜犧牲自我。

根據黎智英與陳梓華之間的對話信息，陳於2020年1月到台灣後，黎曾稱可以介紹陳去認識一名「真正的革命人士」即施明德。辯方問施是什麼人？黎表示，施是前台灣民進黨主席，帶頭反對國民黨。黎又指，當時他認為施很有智慧，相信施能夠提點陳，但黎強調革命不等於暴力。

辯方續問，施從政是主張暴力，還是和平的手段？黎指不是太了解對方的故事；辯方又問，施有否參與國際遊說工作？黎表示沒有，稱施當時年邁，是不相干的人士，並指施現已過身。

【12:55】休庭。

【12:15】開庭。 

辯方問及黎智英被指在國際線方面接觸的人士，黎表示Mark Simon是他的代理人、不是美國或共和黨的代理人。法官杜麗冰關注是由Mark Simon安排黎與蓬佩奧（Mike Pompeo）等美國官員會面，黎解釋會面是由美國官員所安排，再透過Mark Simon聯絡黎。黎另提及，他聘用Christian Whiton為他的顧問，但對方只幫他接觸美國議員及官員。至於就羅傑斯及美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham），黎則指不清楚但相信當時二人都不是外國的代理人。

辯方再次問及，既然陳梓華不是為「國際線」工作，為何黎仍要介紹他認識羅傑斯及奧爾頓勳爵。黎表示，讓陳認識會幫助香港的人，對陳而言會有利。

辯方繼續問陳梓華由英國返港後，於12月31日與黎第四次會面的過程。黎稱已忘記會面的討論內容。辯方又問陳有否向黎說「國際線」很混亂，黎對此否認，稱他從沒有與陳討論「國際線」。

【11:30】休庭。

【11:00】辯方問黎當時是否知道本土派。黎稱「本土派是我從不想接觸的人，因為我反對港獨。」辯方又問，為何「攬炒巴」劉祖廸會於同年12月初突然出現於黎與陳的話題中？黎表示，因為當時他有強烈的想法讓勇武派自組領袖團隊，而他認為「攬炒巴」能夠成事。黎又指，他從新聞中得悉「攬炒巴」的存在，亦知道有很多年輕的勇武派追隨他。

此外，根據陳梓華證供，他於12月到英國找「攬炒巴」期間，黎安排陳與「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）及英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）會面，但因為後者無暇出席，故陳只與羅傑斯會面。

辯方問黎為何有此安排，黎回答他想陳會見一些值得見面的人，羅傑斯在港從事很多事務；黎亦認為，奧爾頓勳爵會想了解更多關於香港年輕人的事。

【10:40】至2019年11月27日，黎與陳在私家車內第三次會面。黎稱已忘記會面中討論過什麼，但他同意曾提及張崑陽，因為當時他覺得張的文章寫得好。據黎的認知，張是一名港大學生領袖，張曾帶同數名朋友與黎一同吃晚飯。黎認為他們都是勇武派。

黎亦否認如陳所述，即黎在第三次會面中稱要結合街頭、議會及國際力量。黎表示「我應該是說要結合街頭及議會的力量，但是國際力量不是我的考慮。」 黎又指，他從不知道陳與國際線有聯繫，他只是希望示威者之間自組一個領袖團隊以好好規範他們的行為。

【10:05】開庭。

黎智英繼續自辯。辯方問及黎與「從犯證人」陳梓華之間的接觸，指2019年11月13日至11月27日期間，兩人有多次WhatsApp對話交流，包括黎向陳傳送一張帖文截圖，顯示發帖人為「香港民主委員會」（HKDC）。不過，黎稱不知道HKDC是什麼，黎傳送該截圖僅為向陳提供資訊，沒有其他意圖。

另一信息為陳向黎稱「我已經呼籲大家24日別生事」。黎於庭上指，陳的意思應該是呼籲他人不要擾亂區議會選舉，當時黎相信陳是勇武派的領袖，故相信陳有能力發號施令。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法 蘋果日報 黎智英案

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