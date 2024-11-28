【持續更新】黎智英案｜黎智英欲藉陳梓華規範「勇武派」　否認打「國際線」 (11:58)

《明報》文字直播庭內外情况：

【11:30】休庭。

【11:00】辯方問黎當時是否知道本土派。黎稱「本土派是我從不想接觸的人，因為我反對港獨。」辯方又問，為何「攬炒巴」劉祖廸會於同年12月初突然出現於黎與陳的話題中？黎表示，因為當時他有強烈的想法讓勇武派自組領袖團隊，而他認為「攬炒巴」能夠成事。黎又指，他從新聞中得悉「攬炒巴」的存在，亦知道有很多年輕的勇武派追隨他。

此外，根據陳梓華證供，他於12月到英國找「攬炒巴」期間，黎安排陳與「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）及英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）會面，但因為後者無暇出席，故陳只與羅傑斯會面。

辯方問黎為何有此安排，黎回答他想陳會見一些值得見面的人，羅傑斯在港從事很多事務；黎亦認為，奧爾頓勳爵會想了解更多關於香港年輕人的事。

【10:40】至2019年11月27日，黎與陳在私家車內第三次會面。黎稱已忘記會面中討論過什麼，但他同意曾提及張崑陽，因為當時他覺得張的文章寫得好。據黎的認知，張是一名港大學生領袖，張曾帶同數名朋友與黎一同吃晚飯。黎認為他們都是勇武派。

黎亦否認如陳所述，即黎在第三次會面中稱要結合街頭、議會及國際力量。黎表示「我應該是說要結合街頭及議會的力量，但是國際力量不是我的考慮。」 黎又指，他從不知道陳與國際線有聯繫，他只是希望示威者之間自組一個領袖團隊以好好規範他們的行為。

【10:05】開庭。

黎智英繼續自辯。辯方問及黎與「從犯證人」陳梓華之間的接觸，指2019年11月13日至11月27日期間，兩人有多次WhatsApp對話交流，包括黎向陳傳送一張帖文截圖，顯示發帖人為「香港民主委員會」（HKDC）。不過，黎稱不知道HKDC是什麼，黎傳送該截圖僅為向陳提供資訊，沒有其他意圖。

另一信息為陳向黎稱「我已經呼籲大家24日別生事」。黎於庭上指，陳的意思應該是呼籲他人不要擾亂區議會選舉，當時黎相信陳是勇武派的領袖，故相信陳有能力發號施令。