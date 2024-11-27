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荃灣象鼻山路隔音屏起火　警指暫無可疑續調查 路政署：爭取盡早重開行車線 (23:07)

荃灣象鼻山路今早（27日）一草叢懷疑有雜物起火，火勢其後迅速蔓延，波及旁邊約6米高的隔音屏障。警方晚上交代事件，指消防於現場沒有發現助燃劑，初步調查未找到可疑之處。目前象鼻山路往沙田方向已經恢復3線行車，往荃灣方向則仍然全線封閉，預計明早可以局部重開。據了解，警方及消防仍調查起火的物料是什麽，但初步相信包括有塑膠、金屬等等。

荃灣警區總督察（刑事）羅世滔指，據初步調查，警方相信石圍角邨石菊樓對開行人天橋底對開雜物首先起火，蔓延到象鼻山路隔音屏。消防於現場沒有發現助燃劑，初步調查未找到可疑之處。警方會繼續調查起火原因，包括翻查閉路電視、向附近居民了解情況、化驗現場證物和灰燼。調查過程中，有閉路電視拍到冒煙情況，但實際起火原因有待調查。警方呼籲市民如有資訊提供，可致電36612420聯絡荃灣警區刑事調查隊。

新界南交通部執行及管制組高級督察萬展偉指，警方及消防今早於接報後10分鐘到場，由於火勢猛烈，警方將介乎和宜合交匯處及荃錦交匯處的一段象鼻山路來回線封閉，消防將火救熄後，警方發現一段約40米長的象鼻山路往荃灣方向被燒熔，路政署工程師到場檢查，證實隔音屏沒有倒塌風險。現時象鼻山路往沙田方向已經恢復3線行車，大約100米快線路段仍然封閉等候維修；象鼻山路往荃灣方向則仍然全線封閉，等待緊急搶修，初步預計明日清晨可以重開部分路段。現時有5條巴士及3條專線小巴路線受影響，附近交通大致暢順。

萬展偉指，目前象鼻山路往荃灣方向則仍然全線封閉，所有車輛離開城門隧道，必須經過和宜合交匯處，前往和宜合道、象山邨西路或三棟屋路離開。警方呼籲市民明早出門前留意交通報告。

路政署回覆查詢指，已即時聯同承建商和獨立工程師檢查受影響的道路設施，確認隔音屏障及行人天橋的結構均為安全，約40米長、12米闊的隔音屏障部件受損，承建商已即使展開移除損壞的隔音板部件的工作，緊接會重鋪受損路面，以期爭取盡早重開象鼻山路餘下往荃灣方向的所有行車線。署方稱上述隔音屏障的隔音板物料為聚甲基丙烯酸甲酯，具有減緩火勢蔓延的特質，以有效阻止火勢進一步蔓延，符合相關國際標準。

相關字詞﹕火警

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