患思覺失調男子飲漂白水送院後墮樓亡　事主父投訴醫院拒處方精神科藥物助紓緩病情 (19:05)

事主李卓文（終年26歲）為水務署測量員，2021年8月13日送入伊利沙伯醫院，留院兩日後離世。事主父親李暢琚稱，兒子患躁狂症，2021年8月12日晚上與女友爭執時飲漂白水自殘，出​​現嘔吐症狀，他翌日安排兒子入院。

李暢琚說，兒子住院時多次視像通話，稱擔心胃部傷口不能癒合，而且連日失眠。後來他知悉兒子離開病牀，走入洗滌房後爬窗墮樓。他投訴醫護不准兒子服用原本的精神科藥物，亦沒有處方安眠藥治療失眠；他曾致電院方反映，遭職員「痛罵」。

事主女友楊宛蓉供稱，事主曾介紹胞弟到水務署的外判商工作，惟胞弟工作表現不佳，或令事主受壓。2021年8月12日晚上，事主飲用漂白水自殘，楊一度阻止不果。

時任伊院外科住院醫生李慶然表示，事主有思覺失調病史，因飲用腐蝕性液體入院，有胸口痛和喉嚨痛症狀。根據醫療報告，伊院外科團隊8月13日早上去信九龍醫院精神科，冀轉介事主接受評估。同月15日晚上，事主突然情緒激動，脫下鼻胃喉後離開病牀，其後發現倒臥在醫院外馬路，搶救後不治。

李慶然解釋，伊院沒有精神科住院醫生，所以要轉介病人接受精神科評估。被問到九龍醫院需時多久接手個案，李表示「答唔到」，但指事主做胃鏡檢查時態度合作，不認為事主情况緊急。

伊院護士倪詠思供稱，8月15日晚上10時聽到醫生叫「有病人想走」，發現事主不在牀位。她跑入病房走廊盡頭的洗滌房，見窗戶微微打開；該房間是清潔員洗便盆和尿壺的地方，病人一般不得內進。