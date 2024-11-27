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理大師生就出入管制調整意見不一　職員指現已安全　學生不想外人出入 (17:51)

理工大學自2019年反修例示威衝突後加強校園保安及出入管制措施。新一份審計報告建議，校方適時調整出入管制等保安措施。有學生認為，近年多了內地旅客入校「打卡」，認為出入管制值得保留；亦有教職員指，大學受公帑資助，是社會交流的重要地方，不應只單純考慮自身利益，如方便管理而設置管制。

理大應用社會科學系講師梁志遠表示，出入管制對學生及教職員影響不大，但對公眾人士不便，未必每人願意交出個人資料作登記，亦指長者未必懂得使用二維碼掃描。他指，大學受公帑資助，是社會交流的重要地方，不應只單純考慮自身利益，如方便管理而設置管制。他又說，全球很多大學皆自由進出，亦稱「幾年前發生一啲事才變化，而家啲事都過咗去，沒有安全問題」。

設計系四年級生李同學表示，近年多了內地旅客入校「打卡」，直言若無管制的確會反感，但認為設入閘機後，一些cosplay等次文化活動絕跡。他說，以往動漫學會會邀請街外cosplayer入校交流及拍照等，但自從學校設有入閘機後便不復見，多少感到可惜。他又說，對比其他大學，理大的出入管制較嚴謹，若沒有校內人士協助登記，則較難進入校園。

建築及房地產學系博士生管同學生認為，設入閘機的做法合理，且有助學校管理，確保大部份進校者均為本校學生，保障學生安全，又說內地很多大學亦設相關進出管制。

旅遊科系三年級學生Don表示，近年很多內地旅客喜歡到本港大學參觀，認為設管制「個環境無咁雜」。他指，以前自由進出，感覺「無咁封閉」，現時校園則較有規則。同為旅遊科系三年級學生David亦認為，管制屬好事，指學生繳交學費，「沒理由外人也可運用學校資源，以學生價食飯」。

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