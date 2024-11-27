特朗普提加關稅　信保局：美國經濟難與中國完全「脫鈎」 (16:59)

香港信保局與香港貿發局今（27日）發表《港商迎來跨境電商新機遇》報告，在今年6至8月期間，以電話及線上方式訪問352家本港貿易商和製造商，了解港商拓展跨境電商業務狀况。在受訪港商中，其中約65%屬「已開展電商企業」，其跨境電商業務佔總銷售額約22%；另外約35%屬於未來1至2年「計劃開展電商企業」，主要期望拓闊銷售渠道、增加進入不同市場的機會及提升品牌知名度。

《施政報告》提到向基金注資10億元，配合「電商易」資助範圍擴展至東盟十國。在受訪港商中，約4分3「已開展電商企業」選擇在內地發展電商；其次是東盟，佔約53%；僅次的是美國、日本及歐盟，分別佔約42%、31%及30%。受訪公司普遍認為，內地及東盟在未來兩年擁有最大增長潛力。

在銷售的渠道方面，約3分之2「已開展電商企業」，主要通過自家官方品牌網站，或網上商店銷售產品；另有逾四成正利用亞馬遜及天貓等電商零售平台。至於業務挑戰及服務需求，受訪港商認為電商零售交付三大難題，包括清關程序繁複、退貨程序複雜及成本高昂，及管理國際交付（尤其是小宗訂單）。

被問到在中美貿易戰及關稅下會否影響電商發展，香港貿發局首席經濟師趙永礎指，若日後增加額外關稅，肯定會增加企業的成本並影響生意；至於對電商發展的實際影響仍有待觀察，相信企業發展電商市場，尤其對中小企而言，除繼續深耕現有成熟的市場外，亦有機會拓展昔日無法接觸的市場，舉例東盟及非洲等新興市場，料有助分散市場風險。