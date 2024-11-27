王冬勝出任港大校委會主席 (16:20)

王冬勝是近年少數未任港大校委會成員而直接擔任校委會主席的成員。王冬勝在印第安納大學畢業，他長期曾任多個公職或行業代表，包括曾任銀行公會主席、貿易發展局成員，早年他也曾任科技大學校董會成員及教資會成員。他現時是全國政協委員。

至於現任校委會主席王沛詩，她在2022年1月1日接任主席，三年任期在今年12月31日屆滿，是近年任期較短的校委會主席。

特首同時委任新委員，包括李天柱及施榮懷，任期由2024年121日起生效，為期三年﹔陳仲尼、黃錦沛及容永祺，任期由2025年1月1日起生效，為期三年。

同時，6名現任委員離任，包括港大校委會主席王沛詩，成員趙子翹、邱詠筠、江樂士、石禮謙及趙令歡。

政務司長陳國基指今次屬正常人事調動，並感謝現任成員、主席的帶領使港大排名上升，希望新成員能為港大帶來新景象。

香港大學回應，指尊重校監就校務委員會主席和5位成員的委任決定，指港大會繼續在學術研究、人才培育和國際合作等方面追求卓越及作出貢獻。

曾在明報發表文章評論校委風波的全國政協常委姚志勝表示，完全支持政府的委任安排，衷心希望新組成的校委會新人新氣象，與大學管理層同心協力，帶領港大再攀高峰。姚希望各方理解政府的安排，支持港大發展。