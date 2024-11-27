反恐條例第二案　首被告多次進出並在單位逗留　控方展示證物 (15:06)

被告為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。首7名被告被控《反恐條例》下串謀犯對訂明標的之爆炸罪，牽涉當年1月明愛醫院及2月羅湖港鐵站的爆炸，亦打算3月在將軍澳尚德停車場外於周梓樂悼念活動引爆炸彈。

控方外聘大律師林芷瑩昨完成開案陳辭，當中指稱何卓為和李嘉濱在大角咀宏創方各租用一個單位製作炸彈，有閉路電視片段拍攝到他們和同案被告出入。高級檢控官雷明雋今讀出控辯各方承認事實，指何卓為在兩個單位逗留共接近534小時，李嘉濱和吳子樂各逗留約13小時及11小時，張琸淇逗留2小時多，而何培欣只進入其中一個單位並留了近20小時。

控方早前開案陳辭指，李嘉濱曾穿著「I love HK」T裇購買煎鍋連玻璃蓋，再與其他被告在宏創方單位內烹煮炸藥，利用電路板遙控引爆炸彈，他們準備「變身易容」後趁悼念時行動。雷明雋讀出辯方不爭議從被告檢取的物品，包括李嘉濱住所內有「I love HK」T裇，吳子樂管有科大學生證，張家俊私家車上搜出避孕套及電路板，楊怡斯家中有美國國旗及光時旗幟。

林芷瑩庭上向陪審團展示在被告家中及宏創方所檢取的物品，例如一箱49個空玻璃樽、17個全新未開封的電路板、驗出李嘉濱指紋的煲蓋、電子磅、電磁爐、兩頂假髮、兩包假鬍鬚、防毒面具、頭盔、V煞面具、木製盾牌和煙花。