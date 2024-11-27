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香港資訊及通訊科技獎2024 力滔微型耳道式助聽器奪「智慧生活大獎」 (14:47)

「2024香港資訊及通訊科技獎」頒獎典禮於2024年11月22日假香港會議展覽中心順利舉行。由香港資訊科技商會籌辦的「智慧生活獎」得主揭盎，由力滔有限公司脫穎而出，奪得「智慧生活大獎」。香港資訊及通訊科技獎由政府資訊科技總監辦公室策動，設八個獎項類別，以表揚及推廣優秀的資訊及通訊科技發明和應用。

 「智慧生活獎」由香港資訊科技商會籌辦，旨在表彰傑出的資訊及通訊科技研發，以推動及促進優質的智慧生活。「智慧生活獎」設有金、銀、銅獎、優異證書及新增的最佳人工智能應用獎，獎項類別均分三個組別，包括：「智慧醫療」、「智能家居」以及「生活時尚」。

榮獲「智慧生活大獎」及「智慧生活（智慧醫療）金獎」的力滔有限公司，其得獎項目Savoir by EasyHear 。Savoir，是現時世上少有的微型耳道式(ITC)助聽器，既細小但又能給各類不同程度之聽障人士配戴，包括深度聽障及全聾者。 為配合所有不同程度聽障之需要，Savoir的軟件及硬件都可度身訂造；形狀就像一般藍牙耳機，全無助聽器樣子，使配戴者重拾自信及自尊。科研突破：1. 極高的飽和聲級輸出136分貝之耳道式(ITC)助聽器，更細小更大聲。2. 創新的應用波束成型技術已進展至第四代，更能突顯人聲及降噪能力超過90%。3. 人工智能人聲識別確保聲音真確度。4. 自創回音全滅技術，去除雜訊。

榮獲「最佳人工智能應用獎」及「智慧生活（智慧醫療）銀獎」的雲合科技有限公司，得奬項目是雲合AR 手術導航平台，可協助外科醫生在手術過程中看到患者定制的醫學影像擴增實境（AR）模型。此系統的AI 驅動自動圖像分割和3D 建模流程可以輕鬆地將醫療影像數據轉換為全息數據，可以在頭戴設備中體驗超低延遲和高品質圖像卓圖像。實時沉浸式遠端互動系統最多可支援6 個用戶同時互動，這是市場上另一個獨特的功能。

香港資訊科技商會會長鍾孝揚指出，今年是香港資訊科技商會第十六次籌辦「智慧生活獎」，相信這些創新科技將為「智能家居」、「智慧醫療」和「時尚生活」帶來更高品質的智慧生活體驗。人工智能技術的發展亦為社會帶來了巨大的潛力。從衣、食、住、行到通訊和醫療保健等不同的領域，這些創新技術正在為社會帶來福祉。期待這些產品能夠更具包容性、靈活性和可持續性，推動香港的科技創新發展邁向更高水平。

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