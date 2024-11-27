海關反「太空油」行動　檢值1700萬「依托咪酯」拘7人 (14:47)

海關機場科空運貨物第3組指揮官何天康指，早前研究依托咪酯的產地和進口情况，加強針對其原材料生產地貨物檢查，在本月10、11和17日查驗8批報稱載有「聚合物」的貨物，貨物以快件形式由兩間不同公司從印度寄出，收貨人為7個不同香港個人地址，與常見工業用「聚合物」以桶裝、寄往公司地址情况不同，X光影像密度亦低於一般「聚合物」。海關進一步檢查，發現包裹內為以錫紙袋和透明膠袋包裝的白色粉末，帶有濃烈古怪氣味，透過拉曼光譜分析儀檢測後證實為依托咪酯。何稱，今次屬海關首次破獲以空運及偽報方式偷運依托咪酯入口，估計該16公斤依托咪酯經黑市加工後，可製成逾4.8萬枝「太空油」煙彈。

毒品調查第三組指揮官劉偉倫表示，太空油集團以貨運形式在印度入口依托咪酯，暫存在儲存和分銷中心，再將依托咪酯粉末分配到太空油加工中心，製作太空油煙彈，其間會混入帶香味甘油或其他毒品，製成品及後會分到不同拆家，部分拆家會利用網上速遞平台將煙彈分發到用家手上，亦會利用社交媒體銷售，以電子錢包收款，減少避免露面機會。

劉表示，海關在本月11、15至18日以「在沒有許可證書入禁運物品」及「管有第一部毒藥」罪名拘捕2男1女，3人為包裹收貨人，年齡介乎27至48歲，報稱廚師、侍應及無業。海關在被捕人收貨單位中發現包裝工具，包括密實袋、電子磅及封口機。另外，海關亦鎖定了大角嘴一個工廈劏房單位，在11月25日搜查並檢獲密實袋、電子磅、封口機，以及少量冰毒，相信不法分子以密實袋包裝，每包數十克，再分發給太空油加工工場，製造成「太空油」煙彈。

在打擊分銷方面，海關毒品調查科檢獲了191粒太空油煙彈及53部電子煙機，在11月21日以涉嫌「管有第一部毒藥」罪名拘捕3男1女，其中1男1女為太空油煙彈儲存中心負責人，年齡為37和43歲，報稱無業和廚師；另有一名被捕人為23歲男速遞員。餘下一名被捕人為25歲男小學教師，初步調查相信，他以數千元購買11粒「太空油」煙彈自用，其家中搜獲兩粒「太空油」煙彈。

另外，海關更新拉曼光譜分析儀資料庫，在行動中使用以此測出依托咪酯。海關稱，目前各口岸已配備拉曼光譜分析儀，只需數克已可檢測出固態或液態各種違禁品，包括依托咪酯，期間無須直接接觸樣本表面及破壞包裝，檢測時間視乎包裝密度及顏色等，最快一至兩分鐘有結果，海關亦不排除未來有機會採購使用依托咪酯試紙。