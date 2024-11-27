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審計報告｜審計署指理大應適時調整出入管制措施 (12:48)

新一份審計報告提及理工大學校舍維修保養工作，並建議校方適時調整出入管制等保安措施。

報告指，理大2022年7月至2024年3月期間的488份一般施工令違反理大《運作手冊》規定，在未獲組別主管批准前的1至214日，就已經展開工程，佔總數54%，其中106份(22%)的工程甚至在施工令獲通過前已展開。署方建議，理大應確保在施工令獲批後才開展工程。審計署亦發現部分涉違規承辦商未獲書面警告，有承辦商因工人涉棚架上不安全行為與安全帶違規遭到警告，但另一間有類似違規的承建商卻未獲警告。署方指出，理大指引未訂明在哪些情况下須向承辦商發出書面警告，校方應訂明準則。

理大自2019年反修例示威衝突後加強校園保安及出入管制措施。截至去年6月，理大於加強保安及安全措施支出近1.3億元，並實施多項出入管制措施，如限學生、教職員及獲授權人士進出、劃分公眾空間，以及在指定地點設保安站等，2022年理大曾向教資會提出會適時放寬管制。署方提出，理大要留意最新情況並適時調整保安措施，亦要繼續作詳細風險評估，並改善風險管理計劃。

報告另提及校內74部升降機及10部自動梯的保養問題。報告顯示，理大93%的升降機以及全數自動電梯均曾發生事故，其中升降機事故共413宗，即平均每部發生6宗，涉及的總停機時數為2523小時，平均每部停機37小時；自動電梯事故總數則有134宗，每部平均發生13宗，涉及的總停機時數為648小時，平均停機65小時。署方強調，兩類電梯事故均有逾六成為機件故障所致，校方應加強電梯保養。

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