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黎智英案｜單獨晤蓬佩奧後有報道提制裁　黎智英：報道出來就是事實 (16:56)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案，3名主審法官今年7月裁定案件表證成立，休庭近4個月，案件今（27日）在西九龍裁判法院踏入第97日審訊，黎出庭作供。

明報文字直播庭內外情况：

【16:24】休庭。

【15:42】開庭。

黎智英補充，首次見面後他對陳梓華的印象是陳不主張暴力。雙方於2019年11月13日在黎的家中第二次會面，同場還有李永達、何俊仁及林卓廷。針對陳梓華憶述黎在第二次會面的發言，黎同意他可能說過勇武派不分輕重及沒有方寸、如果社運中有人死亡，會令社運失去德道高地及國際支持等說話，並指這些說話符合他當時的想法。

惟黎否認有說要成為勇武派的領袖，指這說法滑稽可笑，如果他會這樣說便是愚蠢及瘋狂，因為年輕人不會聽從任何人，並反問「who am I」 。黎亦否認有說要在勇武中扮演重要的角色，稱在一眾泛民好友面前說這些話是很蠢的事。

針對黎與陳的第三見面，辯方展示二人之間的對話信息，當中黎提及「現在是組織領袖團隊的時候」。黎於庭上解釋，自從理大「失着」後，他認為需要一個領袖團隊。法官杜麗冰詢問「失着」是指什麼，黎回答理大後有四成人士被捕。黎又稱，他主動約見陳，因為他想在會見泛民成員之前，先詢問陳有關他對年輕人之間組織領袖團隊的想法。

【15:25】休庭。 

【14:50】辯方問及，該次會面是否如陳梓華所形容，在會面期間須要沒收手機。黎智英確認，並指沒收手機是李柱銘的一貫作風，因為李為人十分小心，就算是其他會面場合都要沒收手機。黎又指，李會擔心即使手機被關上，仍會有被竊聽的風險。

辯方又指，李柱銘在會面之前向黎智英介紹陳梓華為「前線的年輕人」，但為何黎需要與前線的年輕人見面？黎表示，因為李知道他關心運動中的激進主義及示威者使用暴力的情況，黎希望藉着會面，讓年輕人明白暴力對運動的不利，以及讓他們冷靜下來。

黎又指，他已忘記會面的詳情，但討論內容大概是希望平息運動的暴力。黎否認他在會面向陳說可以動用傳媒力量，也沒有說Mark Simon會充當黎與陳溝通的媒介。事後陳梓華開始以「Wayland」名義向黎傳送訊息。黎稱他直到被警方問話時才知道陳的中文名，所以當時他才會否認認識陳。

【14:33】 開庭。

辯方展開新的討論方向，詢問黎智英有關他與「從犯證人」陳梓華接觸的事宜。根據陳的證供，他與黎首次見面是2019年7月，同場還有李柱銘，3人在何俊仁胞弟開設的「碗屋」日本餐廳一同用午膳。惟黎指陳說出錯誤的會面日子，及後辯方呈堂黎的信用卡帳單，顯示黎於10月18日在「碗屋」花費逾800元。黎確認相關帳單，指當日午膳是由他「埋單」。

【12:50】休庭。

【12:12】開庭。

辯方詢問黎智英與G20全球眾籌登報的關係，展示一系列WhatsApp截圖，顯示於2019年6月25日，黎智英曾指示秘書捐款10萬港元，惟翌日秘書回覆黎，稱眾籌在稍早時間已結束，因為眾籌已達成300萬的目標籌款。黎於庭上確認有以上對話。

辯方續展示，同月26日民主黨創黨主席李柱銘曾在WhatsApp聯絡黎，詢問黎及Mark Simon的去向。被問李柱銘為何要找他，黎於庭上表示不知道，稱需要翻看WhatsApp記錄。

辯方又展示同日Mark Simon與黎的對話截圖，當中Mark Simon提及眾籌面臨重大的問題，即將無法及時取得籌款，故李柱銘想詢問黎能否借出500萬元的短期貸款。Mark Simon最後稱「我知道他們未能取得金錢的原因，而這是合法。請給予意見」。黎則回覆「ok」。

辯方遂問，黎是否知道李宇軒取得他們的借款？黎稱「不，沒有人告訴我」。辯方又指，他們最終借出約150萬元，黎會否關心收款人的身份？黎稱「不，這是Mark Simon的責任，不是我的責任」，但他記得Mark Simon有向他匯報收齊還款。

【11:25】休庭。

【11:15】辯方就首控罪「串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物罪」作總結，問黎智英是否同意與多名前高層及《蘋果》相關公司具意圖發布煽動的刊物。黎表示「他們發布任何刊物前毋須取得我的同意」、「我從沒有認為具煽動的刊物應該發布，凡他們發布的刊物應該要是合法」。

【10:56】辯方展示黎智英的twitter（現稱X）帳戶一則帖文，內容大約為黎稱時任美國總統形容他為「勇敢的人」。黎表示，他草擬帖文內容並交由李兆富編輯。辯方追問為何帖文出現「Stand With Hong Kong」等標籤，黎解釋可能是由李加上，並指他直到在庭上應訊才知悉「重光團隊」(SWHK)的存在。惟黎表示，李發布帖文之前要先諮詢他的許可，若黎無異議，李便會發布帖文，但是帖文發布後，黎不會再檢查帖文的內容。

辯方又引述張劍虹的證供，指張供稱為《蘋果》論壇版找作家時，人選需要獲得黎智英許可。黎表示，高層們會向他報告尋找作家的事宜，但不會諮詢他的意見。惟黎同意，他曾因時事評論員桑普的文章「寫得好」而推薦他，其後張劍虹跟他說桑普主張港獨，《蘋果》論壇版便沒有再起用桑普的文章；黎亦同意由於認為作家「方圓」熟悉中共的情况，故黎推薦他。

【10:37】辯方問及黎智英赴美會見美國時任國務卿蓬佩奧一事。黎指當時二人單獨在房間內會面，黎沒有帶同記者，亦沒有美方的記者在場，黎稱「即使是Mark Simon都不被容許在房間內，他要在房外等待。」

惟辯方指，事後有報道記載黎智英分享他的訪美之旅，包括黎被問到美國有什麼事可做，黎向蓬佩奧稱應制裁有份鎮壓運動的人士。辯方關注黎會否記得他曾向他人透露會面的內容，黎表示「事件被報道出來，這件事就是事實。」

【10:06】開庭。

壹傳媒創辦人黎智英續自辯。辯方詢問有關《蘋果》高、中層定期召開的「飯盒會」，辯方引述前高層張劍虹的證供，指張供稱黎智英會在「飯盒會」上高談闊論時政，又向員工給予編採指示。惟黎不同意張的說法，指「飯盒會」的流程是員工先有近半小時的午膳，各人會傾談。黎堅稱「我們只是在閒聊，我們傾談的東西毫不重要。」

黎又否認曾在「飯盒會」上給予編採指示，指《蘋果》的編採方針與港人的價值觀脗合，可以假設員工心中擁有同一套的想法。法官杜麗冰追問黎所指的港人的價值觀為何？黎回答是言論、集會等自由，以及法治精神。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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