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【持續更新】黎智英案｜單獨晤蓬佩奧後有報道提制裁　黎智英：報道出來就是事實 (12:01)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案，3名主審法官今年7月裁定案件表證成立，休庭近4個月，案件今（27日）在西九龍裁判法院踏入第97日審訊，黎出庭作供。

明報文字直播庭內外情况：

【11:25】休庭。

【11:15】辯方就首控罪「串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物罪」作總結，問黎智英是否同意與多名前高層及《蘋果》相關公司具意圖發布煽動的刊物。黎表示「他們發布任何刊物前毋須取得我的同意」、「我從沒有認為具煽動的刊物應該發布，凡他們發布的刊物應該要是合法」。

【10:56】辯方展示黎智英的twitter（現稱X）帳戶一則帖文，內容大約為黎稱時任美國總統形容他為「勇敢的人」。黎表示，他草擬帖文內容並交由李兆富編輯。辯方追問為何帖文出現「重光團隊（SWHK）」等標籤，黎解釋可能是由李加上，並指他直到在庭上應訊才知悉「重光團隊」的存在。惟黎表示，李發布帖文之前要先諮詢他的許可，若黎無異議，李便會發布帖文，但是帖文發布後，黎不會再檢查帖文的內容。

辯方又引述張劍虹的證供，指張供稱為《蘋果》論壇版找作家時，人選需要獲得黎智英許可。黎表示，高層們會向他報告尋找作家的事宜，但不會諮詢他的意見。惟黎同意，他曾因時事評論員桑普的文章「寫得好」而推薦他，其後張劍虹跟他說桑普主張港獨，《蘋果》論壇版便沒有再起用桑普的文章；黎亦同意由於認為作家「方圓」熟悉中共的情况，故黎推薦他。

【10:37】辯方問及黎智英赴美會見美國時任國務卿蓬佩奧一事。黎指當時二人單獨在房間內會面，黎沒有帶同記者，亦沒有美方的記者在場，黎稱「即使是Mark Simon都不被容許在房間內，他要在房外等待。」

惟辯方指，事後有報道記載黎智英分享他的訪美之旅，包括黎被問到美國有什麼事可做，黎向蓬佩奧稱應制裁有份鎮壓運動的人士。辯方關注黎會否記得他曾向他人透露會面的內容，黎表示「事件被報道出來，這件事就是事實。」

【10:06】開庭。

壹傳媒創辦人黎智英續自辯。辯方詢問有關《蘋果》高、中層定期召開的「飯盒會」，辯方引述前高層張劍虹的證供，指張供稱黎智英會在「飯盒會」上高談闊論時政，又向員工給予編採指示。惟黎不同意張的說法，指「飯盒會」的流程是員工先有近半小時的午膳，各人會傾談。黎堅稱「我們只是在閒聊，我們傾談的東西毫不重要。」

黎又否認曾在「飯盒會」上給予編採指示，指《蘋果》的編採方針與港人的價值觀脗合，可以假設員工心中擁有同一套的想法。法官杜麗冰追問黎所指的港人的價值觀為何？黎回答是言論、集會等自由，以及法治精神。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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