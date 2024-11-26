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入境處拘10人涉聘請或擔任非法勞工 (18:08)

入境處打擊非法勞工，拘捕10人，包括5名懷疑非法勞工，另檢獲偽造永久性居民身分證影印本，相信被捕人士以其非永久居民身分證為藍本製作。

入境處高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩表示，5名被捕懷疑非法勞工為39至59歲女子，其中2人為外籍家傭、1人為逾期居留的前外傭以及2名持雙程證逾期居留人士；另外4男1女為39至62歲香港居民，為涉案公司負責人及非法勞工合約僱主。

傅哲浩稱，行動共搜查逾15個地點，包括火鍋店、酒樓、中介公司、零售商店、雜貨店及工廠大廈，相信被捕人士從事洗碗、處理食材、樓面、文書聯絡及搬運工作，日薪約400至700元，有機會屬朋友介紹，具體情況有待調查。行動另亦檢獲圍裙、水靴、手套、出糧紀錄及合約，現場證物所見，銀行出糧紀錄顯示有人3月已獲聘，該月薪金為8000多元。

傅稱，行動中檢獲偽造永久性居民身分證影印本，相信被捕人士以其非永久居民身分證為藍本製作，有其相片及個人資料，以此獲取非法工作。他解釋，外傭身分證上不會有「永久」字樣，當中有「C」字，代表在港居留受限制，其身分證號碼開頭為W或WX，提醒僱主可以此辨認。

他重申，外傭標準僱用合約訂明外傭要根據附錄完成家務工作，不可為他人工作，僱主亦不可要求外傭從事其他工作，如違反其逗留條件，可被判罰款5萬元及監禁2年，協助及教唆者同罪。另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑為罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。如對僱員可否在港合法受僱有懷疑，可致電入境處熱線28241551查詢。

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