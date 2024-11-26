明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

地產中介涉開群組供業主貼「租霸」個人資料　罪成候判 (17:47)

女地產中介於facebook開設群組讓業主發佈「租霸」的個人資料，被起訴5項「協助及教唆他人在未獲同意下披露個人資料」罪。她受審後今（26日）於東區裁判法院被判5罪成立。裁判官指出，被告容許他人在網上公開別人資料，屬於從犯角色，租客被舉報後無法抗辯，被標籤成「租霸」後更面臨租屋的不便。案件押後至12月10日判刑，並為被告索取社會服務令報告。

被告黃秋燕（42歲，報稱地產中介）為「香港租霸黑名單」facebook群組的唯一管理員。控方案情指，事主X及Y分別於2020年及2021年間與其業主在租務上發生爭拗，事後發現其照片、中英文姓名及身份證等資料被人發佈在涉案群組，於是向私隱專員公署投訴。案發時涉案群組有逾3萬名成員，成員可以在試算表內填寫租客的部分個人資料，並且可瀏覽他人發佈的資料。

裁判官於裁決時指，X及Y均供稱因「被起底」而遭受情緒及精神壓力，Y需要看精神科醫生。雖然從Y與業主的對話截圖中可見，Y沒有準時交租，業主多番提醒，即使Y的行為自私，但本案只需處理「被起底」的議題。被告成立群組，公開「租霸」資料供業主參考，該群組更寫上要藉完善「黑名單」內容，以法律途徑以外的一種免費方式去對付「租霸」，可見被告邀請及容許他人在網上公開別人資料，屬於從犯角色，裁定她罪名成立。

辯方求情時指，被告經營一間地產中介公司。被告感到後悔，涉案群組已取消公開租客名單的功能。裁判官聽罷求情後，將案件押後至12月10日判刑。 

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞