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《文藝藍圖》提放寬場地限制以供更多表演　全面檢討資助藝團制度擬設「進出機制」 (18:07)

文化體育及旅遊局今日（26日）公布《文藝創意產業發展藍圖》，當中提出多項涉及提升或增加硬件的措施，包括研究放寬不同場地的限制，提供更多表演和展覽場地，例如容許戲院用 作現場表演、工廈改建為小型劇場或黑盒劇場。另外，《藍圖》亦提出全面檢討現時資助藝團的制度。

身兼立法會議員的藝發局主席霍啓剛指，全面檢討將包括檢視不同藝團年度資助的評核機制與進出機制，削減不達標藝團的資助，並令更多表現優越的藝團可以「上車」，冀達到「賞罰分明」。至於評核標準及評審人選，霍啓剛回應指，評審結果會由專家來決定，而非某個「小組」或「大會」；並會將《藍圖》元素融入考評標準，又強調不會根據藝團規模、使用資金評判優劣。

至於是否符合《藍圖》方向，如是否涉愛國主義教育，是否是批出資助的決定因素，霍啓剛表示，並非「有邊個指標就一定好」，增加限制是為鼓勵業界在創作時更多考慮市場因素，又以音樂劇「大狀王」在內地受歡迎為例，提醒業界關注內地市場或有助申請資助。文體旅局長楊潤雄則表示，藝術水平自然在評核標準內，但未來亦會根據賣座率等衡量是否發出資助，形容此舉為「從大眾推動藝術發展角度出發」。

霍啓剛強調，業界生態應「應時而變」有流動性，不應等錯了才改，現時需要做到在有限公帑下令藝團年輕藝團可以「上到車」；當有的藝團走完政府的一年資助、三年資助等計劃並達至上限後「畢業」後，可以自行賣票、拿到贊助，政府就可逐漸減少資助。

楊潤雄表示，檢討制度並非目前出現很大問題，認為該機制已設立一段時間，是時候檢討機制引致的結果，是否需要提供導向及方向引導藝團。至於主要表演藝團的「進出機制」，楊指，不排除日後有更多藝團，會否有藝團可「畢業」或可減少政府資助。

《藍圖》提到，要打造本港成為「創意之都」，明年起在政府辦公室及設施大樓，展示本地藝術家及設計師的作品，鼓勵法定機構和私人企業效法。《藍圖》亦提及，明年起會推動私人市場舉辦更多類似「西九音樂節」的流行文化活動。

楊潤雄表示，政府會因應社會經濟轉變、業界的意見及反應，以及文化藝術不斷發展演化，與業界保持密切溝通，並審視各項發展方向和措施的優次及推行計劃，爭取在資源上作出配合，以按步就班和最具成效的方式，積極推動文創產業的長遠發展。

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