非法放債集團針對外傭借高利貸　開舖賣電話作掩飾　警拘46人 (17:44)

港島總區重案組總督察何恩傑表示，有電話舖以「掛羊頭賣狗肉」的方式向外籍家傭非法放債，當中涉及兩間連鎖電話店舖及一間持牌放債公司。店舖位於外傭聚集地方，表面與一般電話舖無異。何恩傑指，其中一間連鎖電話店舖與持牌放債公司屬同一董事擁有，位於同一舖位，公司在社交平台稱可提供小額貸款，審批過程簡單。當借貸人到達上址時，會被要求交出護照、僱傭合約及傭主個人資料，以獲取貸款。警方透露，其中一名事主交出文件後，獲批貸款3300元，惟強迫消費價值1300元的電話，扣除手續費及預繳後只剩1022元，4個月內要還款2942元，貸款利率高達102厘。

另外一間涉案電話公司沒有放債人牌照，公司以誤導性單據將貸款包裝成禮盒分期，包括手提電話，護膚品等，而禮盒亦設有現金券，惟只可用作店內消費，單據上沒有涉及利息及收費，但公司會扣起大部分現金券作利息，而借款人如未能準時還款，會收取50元手續費。何恩傑舉例指，其中一名借款人到上址，公司會安排價值6015元的禮盒，當中包含1515元的禮品，現金及現金券只得1950元及750元，而有1800元不翼而飛，疑為手續費。經過計算，年利率接近400厘，如以到手現金計算，年利率達1100厘。調查顯示，兩集團已運作一段時間。警方上周日搜查共8間店舖及寫字樓單據，第一間店舖於半年間向1500人放債，涉貸款900萬元，而另一間借款人達5000人，涉及3000萬元非法貸款。

中區警區總督察(刑事)黃競成指，警方搗破4個非法貸款網站及一個本地放債集團，拘捕7男6女，年齡介乎18至68歲，包括集團主腦及骨幹，行動中凍結涉案戶口23萬元。案情指，警方本年7月接報，涉及非法放債集團專門向外籍家庭傭工借出高利貸的報案。調查發現，事主經朋友介紹及社交平台接觸到放債熱線，其後他們上可疑網站下載不明應用程式，並透過程式上載僱傭合約等資料作申請，其後透過銀行戶口收取數千元借款。事主成功借貸後，會被扣起一半金額作行政費，部分個案年利率達3000厘。涉案集團已運作一年，涉140人，貸款金額約70萬元。警方表示，網站名稱與持牌金融機構名稱相似，而部分機構已應要求將網站移除。