房協兩物管專才獲服務獎項 潘源舫：團隊秉持優質為尚得肯定 (16:00)

房協總監(物業管理)潘源舫表示，房協團隊一直秉持「以人為本」及「優質為尚」信念服務居民，兩位同事接連獲獎，團隊上下均十分鼓舞。房協更是連續五年榮獲申訴專員公署的嘉許，反映團隊持續追求卓越，以專業、積極和正面的服務態度配合居民需要，努力締造優質居住環境，提升居民的幸福感。

在「2024申訴專員嘉許獎」榮獲「公職人員獎」的房協助理經理(物業管理)寧晶晶服務房協10年，現時負責協助處理祈德尊新邨的日常運作，包括保安、環境衞生、維修及住戶查詢和投訴等。寧女士盡心服務居民，在處理一宗單位污水倒流個案時，耐心聆聽受影響居民的訴求，並積極尋求解決方法，不單迅速安排檢查維修，更主動與房協的跨專業團隊「房協友里」協調，為住戶提供適切的家居及健康支援。她專業及認真的服務態度最後更獲得住戶肯定，致函讚揚。

在「香港房屋經理學會精英大獎2024」中獲頒「傑出經理(公營房屋) – 卓越獎」的房協物業經理梁嘉恩服務房協14年，負責房協「暫租住屋」項目策誠軒的管理工作。梁主動要求參與策誠軒的物管工作，希望與物業管理團隊合力為居民建立安穩的家，提升幸福感。該屋苑是過渡性房屋，梁女士於居民遷入前，積極安排大約200個單位的修繕工程，並舉行簡介會及協調屋苑其他原有住戶及新遷入居民的不同需要，妥善地協助居民順利入住，同時減低對原有居民的影響，為策誠軒建立和諧共融的居住環境。梁亦以創新思維積極為居民解決困難。由於策誠軒樓底較高，頂層有斜頂天花，她於是與團隊自創「換燈膽神器」協助住戶安全更換天花燈膽。