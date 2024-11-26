市建局夥IVE辦建築設計比賽 大專生創「無障礙智慧信箱」 省大廈空間提高派遞效率 (15:00)

獲獎的「無障礙智慧信箱」的設計概念，考慮到在「垂直城市」的概念下，大樓集住宅、商業、酒店、社區設施、休閒娛樂等多元用途，能善用土地資源並發揮最大規劃裨益。不過，「垂直城市」結合多項用途時，令大廈的使用人數增加，而大廈的商戶和住戶每天都會收取大量的紙本信件或商業文件，令座落在「垂直城市」的大廈，需要設立大量的信箱存取信件，佔用樓宇大堂空間 。而商戶或住戶亦有機會在同一時間領取信件，人多時甚至需要排隊等候，導致人流擁擠、阻礙電梯大堂出入等問題出現。

有見及此，獲獎團隊以銀行櫃員機的操作模式作為藍本，在統一處理郵件的概念上，在大廈的郵件系統加入智能元素，設計了「無障礙智慧信箱」。這個智慧信箱透過光學文字辨識技術（OCR）及大語言模型（LLM）分析，幫助電腦準確地讀取信封上列印或手寫的資訊，這使電腦能夠自動為每封信件標籤上相應收件者的詳細資料。

IVE 電腦及電子工程高級文憑學生莫竣林稱，用戶亦可以透過行動應用程式，實時查看郵箱狀態；而當有新郵件送達時，無障礙智慧信箱系統會向收信人發送手機通知，收信人登入手機程式時，可即時查看信件的相片，確保他們不會錯過正等待的政府公函等重要信件。

同時，「無障礙智慧信箱」以櫃員機式密封箱設計儲存郵件，收信人亦可透過指紋辨識、IC 卡或行動應用程式提取信件，減低郵件泄密或被盜風險。而智慧信箱亦會加入「無障礙設計」，令行動不便人士可以輕鬆收取信件，以應對未來「垂直城市」建築中集結了不同人士的各相需要，提供更靈活及人性化的實體郵件傳遞方案。

香港專業教育學院(IVE)沙田院校工程系署理高級講師謝文沾稱，如果未來要投入應用和大量生產 ，「無障礙智慧信箱」，相信現時所使用的運算處理器級別已足夠應付，系統只需集中提升信箱的容量和內部的運送零件設計，故此涉及的成本應該不會大幅增加；理論上，若獲得大廈的物業管理公司和住戶授權，便可嘗試在社區中應用。