明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

反恐條例第二案　控方指次被告曾到將軍澳為放炸彈「踩線」 (14:39)

《反恐條例》第二宗案件，5男3女於2020年初新冠病毒傳入本港期間涉製造或策劃3次爆炸，今（26日）於高院進入第四天審訊。控方開案陳辭指，其中7名被告擬在悼念周梓樂的日子設壇立碑並引爆炸彈，控方播放行車記錄儀片段顯示，次被告偕同另一人於事前一晚到將軍澳「踩線」，當中一人問及有無預料「開完香檳之後可能啲狗癲」，對方表示「唔係我控制到嘅野我唔會去諗」。

被告為無業何卓為、裝修工李嘉濱、金融從業員吳子樂、程式設計師張家俊、文員楊怡斯、入境處合約登記主任張琸淇、浸大生何培欣及測量員周皓文。首7名被告被控《反恐條例》下串謀犯對訂明標的之爆炸罪。

控方大律師林芷瑩繼續讀出開案陳辭，指首7名被告計劃於2020年3月8日的周棹樂悼念活動放炸彈前夕，李嘉濱與另一人駕車前往將軍澳視察，打算在尚德停車場外十字路口擺炸彈。庭上播放行車記錄儀片段，從車前方拍攝到該車在將軍澳兜圈，其間兩把男聲談及附近的閉路電視，稱「呢個位最易走佬」，「雖然周同學唔係呢個位跳」，又提到「聽日做嘢」的裝束。其中一人形容乘坐「手足」的車令人安心，又稱「社運界真係騙徒居多」。

林芷瑩強調，控方指稱上述對話透露的行動不單止對警方做成傷害，更會傷及在尚德停車場外聚集的約200名市民，李嘉濱與車上男子於3月7日當晚遭警員截停拘捕，李在被捕後表示「明愛炸彈係五飛叫我放嘅，因為佢用我條命嚟威脅我」，李錄取了10份錄影會面口供並承認片中男聲是他，李另為隱瞞家中藏有爆炸物料而虛報住址，被控妨礙司法公正。

其餘7名被告同晚亦相繼被捕，5人有警誡下供辭。何卓為表示「啲炸彈係家俊整嘅」，只知他們對政府不滿；吳子樂及張琸淇指目睹或知悉有人製作煙霧彈；張家俊說以為友人醉酒才稱「喺關口做大鑊嘢」，張的住所搜出自製墓碑設計圖及《即興彈藥手冊》。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞