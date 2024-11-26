反恐條例第二案　控方指次被告曾到將軍澳為放炸彈「踩線」 (14:39)

被告為無業何卓為、裝修工李嘉濱、金融從業員吳子樂、程式設計師張家俊、文員楊怡斯、入境處合約登記主任張琸淇、浸大生何培欣及測量員周皓文。首7名被告被控《反恐條例》下串謀犯對訂明標的之爆炸罪。

控方大律師林芷瑩繼續讀出開案陳辭，指首7名被告計劃於2020年3月8日的周棹樂悼念活動放炸彈前夕，李嘉濱與另一人駕車前往將軍澳視察，打算在尚德停車場外十字路口擺炸彈。庭上播放行車記錄儀片段，從車前方拍攝到該車在將軍澳兜圈，其間兩把男聲談及附近的閉路電視，稱「呢個位最易走佬」，「雖然周同學唔係呢個位跳」，又提到「聽日做嘢」的裝束。其中一人形容乘坐「手足」的車令人安心，又稱「社運界真係騙徒居多」。

林芷瑩強調，控方指稱上述對話透露的行動不單止對警方做成傷害，更會傷及在尚德停車場外聚集的約200名市民，李嘉濱與車上男子於3月7日當晚遭警員截停拘捕，李在被捕後表示「明愛炸彈係五飛叫我放嘅，因為佢用我條命嚟威脅我」，李錄取了10份錄影會面口供並承認片中男聲是他，李另為隱瞞家中藏有爆炸物料而虛報住址，被控妨礙司法公正。

其餘7名被告同晚亦相繼被捕，5人有警誡下供辭。何卓為表示「啲炸彈係家俊整嘅」，只知他們對政府不滿；吳子樂及張琸淇指目睹或知悉有人製作煙霧彈；張家俊說以為友人醉酒才稱「喺關口做大鑊嘢」，張的住所搜出自製墓碑設計圖及《即興彈藥手冊》。