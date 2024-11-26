年滿50歲HIV確診者人數近年增　衛生防護中心料年長市民忽略風險促接受檢測 (13:20)

衛生防護中心今日（26日）公布本港今年第三季愛滋病情况，新增85宗HIV感染個案及22宗愛滋病確診個案；感染個案涉72男13女，其中44人透過同性或雙性性接觸傳染，21人透過異性性接觸受感染。確診個案中，有12宗傳播途徑為同性或雙性性接觸，餘下則經由異性性接觸。

衛生防護中心公共衛生服務處顧問醫生（特別預防計劃）黃駿君表示，今年第三季有約43.3%感染個案屬晚發現，即體內一種免疫細胞跌至低水平，反映已感染HIV一段時間，增加傳播和死亡風險。她說過去的10年晚發現個案佔比增加，雖然確實個案數字不見上升，但反映非高危對感染意識風險不足。

黃說晚發現原因涉感染者對HIV、測試等途徑認知和警覺不足，例如認為「HIV關我咩事」，亦與醫護對檢測認知不足有關。

衛生防護中心轄下愛滋病及性病科學委員會本月中發表愛滋病毒（HIV）檢測最新建議，針對4類人群提出檢測建議（見下表），其中對非高危的一般人群中，若曾發生性行為應最少接受一次檢查。委員會亦建議，在更多醫療服務場所增設HIV檢測，以減低污名化影響檢測意欲。

委員會主席李卓廣說，該建議有助及早找出缺乏愛滋病表徵的感染個案，減低晚發現情况。李稱期望社會將HIV檢測視為正常檢測，又稱委員會未來將參考外國經驗等定期檢視並更新指引。

現時衛生署設有愛滋熱線提供免費、不記名、保密檢測服務，另在社會衛生科診所提供檢測。被問會否推出新檢測途徑，黃駿君說不預期新建議推出後會有大批市民主動檢測，暫無意推出新途徑，會繼續加強推廣，呼籲市民可與家庭醫生商討檢測選擇。她強調愛滋病已是可控制的慢性疾病，期望公眾扭轉HIV測試「不關我們事，是理我們很遠的事」的概念，及早檢查。

愛滋病及性病科學委員會針對4類情况提出HIV檢測建議

在綜合臨牀護理採用預設默許（opt-out）方式：

1. 在母嬰健康院及醫管局產科專科門診接受例行產前血液檢查的懷孕婦女

2. 肺結核患者

3. 美沙酮診所服務使用者

4. 性健康診所服務使用者或須管理性傳染疾病者

有流行病學或行為風險因素

1. 有多個性伴侶，或性伴侶有多個性伴侶

2. 性工作者及其嫖客

3. 注射毒品

4. 男男性行為（MSM）

5. 跨性別群體中的男男性行為

6. 不清楚性伴侶的HIV治療狀况或病毒量

7. 自己或性伴侶來自愛滋病毒流行率高危地區

帶有臨牀指標

1. 接受HIV暴露前或接觸後預防治療

3. 因與藥物相關精神健康狀况求診

4. 會影響HIV或自身疾病管理方式，例如乙型肝炎感染者，特別接受抗病毒治療

5. 患有愛滋病臨床病徵或指標病徵

非高危的一般人群

1. 曾發生性行為

2. 任何人希望接受檢測