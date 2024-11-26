721白衣人案多一人暴動罪成　官指審訊時改裝扮無阻裁斷 (13:02)

被告鄧嘉民（45歲）報稱商人。陳官於判辭內指，涉案疑犯參與當晚元朗英龍圍外暴動，身處白衣人一方，手持木條及用藤條指向黑衣人，辯方爭議疑犯的身份，指該人並非被告。陳官稱，即使被告故意在審訊中更改其髮型及戴上眼鏡，使其外貌有別於影像中的疑犯，惟通過比對疑犯及被告的五官及身型等外貌特徵後，裁定兩者是同一人，裁定被告暴動罪成。

陳官續指，白衣人早有預謀地帶備藤條到現場。辯方力陳沒有證據顯示當晚有人受傷，藉此推論參與者不會預期有人受傷，惟陳官不認同辯方說法，指藤條不是致命武器，但能夠對人體造成裂傷，况且當晚影像攝錄到白衣人用木條及藤條襲擊黑衣人，被告身處白衣人群體中，可見他是預期使用木條及籐條會對他人造成嚴重傷害，故裁定被告的串謀有意圖而傷人罪成。

控方在定罪後指，被告過去有3次案底，涉及6項罪名，其中一罪與本案的串謀有意圖而傷人罪相同，當時被告被判囚9年。陳官詢問控方當晚有多少人受傷，控方指警方記錄是當晚沒有人受傷，陳官遂稱「咁奇怪」，又問是否有人受傷但沒有報警處理，控方回答不適宜自行猜測。及後陳官指示辯方準備求情陳辭時，應嘗試交代當晚為何白衣人會準備寫有「保衛家園」等字句的膠板，以及為何會襲擊黑衣人。