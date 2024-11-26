同志平權案勝訴人盼社會更公平　李亦豪感激法庭肯定亡夫付出 (12:40)

Nick Infinger表示，2018年入稟至今相隔近6年，感謝伴侶在身邊支持。他說裁決意義重大，法庭認同同性伴侶可以相愛，有權一起居住，「一段關係除了互相相愛，要其他東西去滋養」，而基層住屋是非常重要的權利。

Nick的上一任代表律師、人權律師韋智達（Michael Vidler）於2022年停業和離港，不再代表Nick作司法覆核。Nick形容為多年來最大的衝擊，「我完全不知情，和大家一樣看新聞才知道他離開」。Nick感謝韋智達一直支持和鼓勵，對方除了想打好案件，亦想推進香港社會。

Nick表示近年同志運動的倡議空間減少，若有同志遊行或集會，他可能擔任幕後義工。他說法庭判決較支持平權，但未來可否學習台灣、泰國等地，將同性婚姻合法化，他仍然悲觀。他自言是上一代同運人士，相信新世代有不同方式拓展論述，盼同運百花齊放、和而不同。

另一勝訴人李亦豪（Henry）代表亡夫吳翰林繼續訴訟。Henry在facebook發帖指，丈夫提出司法覆核的原意是保護他，好讓兩人堂堂正正地住在家中，不用流離失所；他過往活在傷痛中，但沒有放棄丈夫追求平等的初衷，努力捍衛兩人是一家人的事實。

Henry說沒有丈夫在旁，政府及房署在案件中的論調好像「更加殘忍」，令他難受。今日案件劃上句號，他感激法庭肯定丈夫的苦，「貓貓同我一直在等與你同聚的一天」。