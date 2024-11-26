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同志平權案勝訴人盼社會更公平　李亦豪感激法庭肯定亡夫付出 (12:40)

現行公屋和居屋計劃不承認海外結婚的同性伴侶，先後有男同志入稟司法覆核，獲原訟庭和上訴庭裁定勝訴，房委會再終極上訴。在同志公屋案勝訴的Nick Infinger庭外表示，參與同志平權運動10多年來，今日獲得少許成果，算是給自己一個交代，「不用再掛住別人、為香港做宏大事情，可以專注和partner拍拖生活」。他說裁決意義重大，法庭認可同性伴侶有權一起居住公屋，盼社會更加公平。在居屋案和遺產繼承權案勝訴的李亦豪則表示，案件今日終於劃上句號，感激法庭肯定亡夫對同志平權的付出，「希望我沒有辜負了你的心血」。

Nick Infinger表示，2018年入稟至今相隔近6年，感謝伴侶在身邊支持。他說裁決意義重大，法庭認同同性伴侶可以相愛，有權一起居住，「一段關係除了互相相愛，要其他東西去滋養」，而基層住屋是非常重要的權利。

Nick的上一任代表律師、人權律師韋智達（Michael Vidler）於2022年停業和離港，不再代表Nick作司法覆核。Nick形容為多年來最大的衝擊，「我完全不知情，和大家一樣看新聞才知道他離開」。Nick感謝韋智達一直支持和鼓勵，對方除了想打好案件，亦想推進香港社會。

Nick表示近年同志運動的倡議空間減少，若有同志遊行或集會，他可能擔任幕後義工。他說法庭判決較支持平權，但未來可否學習台灣、泰國等地，將同性婚姻合法化，他仍然悲觀。他自言是上一代同運人士，相信新世代有不同方式拓展論述，盼同運百花齊放、和而不同。

另一勝訴人李亦豪（Henry）代表亡夫吳翰林繼續訴訟。Henry在facebook發帖指，丈夫提出司法覆核的原意是保護他，好讓兩人堂堂正正地住在家中，不用流離失所；他過往活在傷痛中，但沒有放棄丈夫追求平等的初衷，努力捍衛兩人是一家人的事實。

Henry說沒有丈夫在旁，政府及房署在案件中的論調好像「更加殘忍」，令他難受。今日案件劃上句號，他感激法庭肯定丈夫的苦，「貓貓同我一直在等與你同聚的一天」。

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