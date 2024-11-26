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政府工商界代表團赴佛山出席經貿合作交流會　陳國基籲合作加強兩地產業對接 (11:50)

特區政府及工商界高層代表團昨起到大灣區5個內地城市考察3日。政務司長陳國基今早（26日）出席在「佛山．香港經貿合作交流會」致辭時指，香港與佛山可多方面加強配合，達至互利共贏，如佛山製造業基礎雄厚；香港在經貿、物流和管理有豐富經驗，相信雙方合作能加強產業對接，進一步推動大灣區協同發展。

陳國基表示，是次考察意義重大，透過實地考察及與省、市代表交流，能了解大灣區最新發展及機遇，又提及代表團昨晚到佛山嶺南天地了解佛山片區的開發、古蹟保育活化的成功經驗，對香港文旅融合發展有很大參考價值。他稱，特區政府會繼續推動香港與佛山兩地、廣東省及灣區城市合作，推動高質量發展，以大灣區建設帶動香港全面融入國家發展大局。

佛山市委書記唐屹峰致辭時表示，佛山和香港的經貿一直有合作，過去有香港企業家將資金帶到佛山，帶動大批香港工商界人士到佛山投資興業，促進佛山的經濟社會發展，倘兩地企業合作將會發展得更好。代表團今日將會到廣州南沙、東莞出席交流會、亦會考察東莞濱海灣新區展示廳。

香港總商會主席陳瑞娟認同佛山市委書記唐屹峰的講話，指「香港走得遠、佢哋（佛山）走得快，大家一齊合作就係走得又快又遠」，相信香港與佛山合作將會更好發展。她形容大灣區是香港未來，亦提及昨晚到「嶺南天地」考察時，感受到當地夜經濟活力，認為可促使香港深思如何定位、推動夜經濟及「無處不旅遊」等，「撞到有啲外國人佢哋話『好鍾意中國喎』，我希望今次嚟拜訪之後，會聽到內地人或者tourist（旅客）嚟到香港話『我好鍾意香港』喎」。

明報記者 蔡穎琳 佛山報道

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