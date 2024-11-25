潘焯鴻無按法庭禁制令移除涉誹謗言論　判囚21日但准暫緩候上訴 (18:11)

原告為潘麒智，被告為潘焯鴻。高院今年3月28日頒下臨時禁制令，被告方求情指，潘焯鴻3月20日刪去Facebook帖文的誹謗字眼，4月將YouTube的誹謗影片改為「私人影片」，5月刪除完整fb帖文。被告方表示，潘嘗試配合法庭命令，冀判罰款處理。

暫委法官余啟肇表示，原告方今年4月19日向潘焯鴻發律師信，提醒潘遵守禁令，指公眾可以透過編輯紀錄閱讀fb帖文，要求潘刪去完整帖文。法官認同潘的說法，只有少數讀者會從編輯記錄瀏覽帖文，接納潘違令程度較輕。惟法官表示，潘聲稱律師信不夠仔細，直至後期才刪去誹謗物料，顯然無正視法庭命令的嚴重性。

法官指禁制令生效後，潘焯鴻一度容許YouTube影片在網上流傳，片段觀看次數達40萬以上，沒有認真看待禁令。法官認為，潘作為影片發布者和製作者，理應知道片段內容，毋須指示助手檢查和下架；潘在無合理辯解下藐視法庭命令，態度不夠盡責（less than conscientious），緩刑不足以反映嚴重性，判囚無可避免。

潘焯鴻曾缺席聆訊一天，並在限期後呈交誓章，供稱上一任法律團隊沒有清楚解釋程序，誤以為自己毋須到庭，法官批評潘悔意不真切。法官宣判後，被告方申請暫緩執行監禁命令，以等候上訴。法官考慮21日刑期較短，暫准潘焯鴻毋須入獄。