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女子墮「假冒技術支援」騙案失1000萬元 (17:39)

警方上周接獲一名女子報案，稱早前在家用電腦瀏覽網站時，突然有警告視窗彈出，稱其電腦被鎖定，要求事主致電指定電話號碼聯絡「技術人員」。事主按指示致電求助，又開放電腦權限給對方檢查，結果於檢查銀行戶口時，被對方竊取銀行密碼等個人資料，一周內被轉走銀行存款超過1000萬元。

警方透過守網者facebook專頁表示，上周接獲一名女子報案，稱早前在家用電腦瀏覽網站時，突然收到彈出電腦被鎖定的警告視窗，內附假冒技術支援人員的聯絡電話。事主不虞有詐致電，並開放電腦權限給對方作檢查。騙徒隨後再以事主電腦被駭客入侵為由，將其轉介至假冒警察。

騙徒一邊遠端操控事主電腦，同時以假冒警察身份訛稱要追蹤駭客蹤影，指示事主使用同一部電腦檢查銀行帳戶。最終騙徒在事主一次又一次檢查各個銀行戶口時，竊取其銀行密碼等個人資料。事主一周內被轉走銀行存款超過1000萬元。

警方提醒市民要保持警惕，免墜「假冒技術支援」騙案，警方重申，絕不會要求市民開放電腦權限或下載遠端操作程式；如出現虛假錯誤提示，要保持冷靜，嘗試離開有問題頁面；遇到彈出訛稱電腦中毒警告視窗，不要致電警告上的電話，亦不要向任何人提供銀行或電腦系統帳戶或密碼。

相關字詞﹕詐騙

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