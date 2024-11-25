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德昌集團前經理認瞞利益衝突騙7000萬貨款　准保釋候判 (16:37)

一名電機公司前經理涉隱瞞自己在一間供應商的利益衝突，使公司向供應商發出逾1300張電子零件採購訂單，6年半內詐騙貨款逾7000萬元，並從中收取共約740萬元，違反《盜竊罪條例》，早前被廉署落案起訴。被告今日（25日）在高等法院原訟法庭承認兩項欺詐罪名，並獲准保釋，案件押後至12月4日判刑。

60歲被告佘日榮為德昌集團前經理。案情透露，上市公司德昌電機控股有限公司及其子公司(合稱德昌集團)從事驅動系統製造和銷售業務。被告於2006年加入德昌集團為助理經理，並於2015年晉升為經理，負責為集團挑選合適的供應商及採購電子零件。

廉署稱，早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告於2010年9月核准益騰企業有限公司（益騰）加入德昌集團的認可貨物供應商名單。德昌集團其後於2010年9月至2017年3月期間，向益騰批出逾1,300張電子零件採購訂單，並支付貨款共逾7000萬元。

廉署調查發現，被告向德昌集團隱瞞自己或家人在益騰的權益。被告在案發期間，與益騰唯一註冊董事兼股東育有一名女童，惟被告從未向德昌集團申報二人的關係，以及他在益騰的權益。調查又指，就上述德昌集團支付予益騰的7,000多萬元貨款，被告從中收取共約740萬元。

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