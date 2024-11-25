孫玉菡：輸入1萬外勞技工計劃 毋須按工種劃分名額　 (15:47)

孫玉菡稱，當局主要透過兩方面應對人力不足的挑戰，包括提升本地人力的質和量，以及適度輸入外來人才及勞工。工聯會郭偉強關注如何確保本地就業優先，孫玉菡指，「補充勞工優化計劃」下，輸入外勞的工資須達本地工人的工資中位數，加上只設一萬配額，「其實都是希望發出很清楚的訊息，讓本地尤其是年輕人知道，其實有很多機會在等他們。」

工聯會黃國關注，當局會如何提升本地勞動參與率，並舉例新加坡會為特定工資以下的長者提供僱主補貼。孫玉菡指，根據過往記錄分析，本港勞動力參與率「唔容易郁」，但為鼓勵有猶疑者投入市場，亦推出再就業津貼等。被問及勞動力與勞動技能錯配，孫玉菡承認是挑戰，認為報告能為高等院校提供參與價值，以調整課程設計，並提出對現存勞工再培訓，尤其AI應用，以提升機遇。

立法會人力事務委員會主席、勞聯林振昇關注「高才通」獲批人士愈來愈多，惟部分工種與本地人重疊，以致未能填補本地空缺，問會否針對部分工種加大誘因，例如提供「人才公寓」等。孫玉菡認為，報告顯示在高端行業的缺口不算大，又指2023年人口老化0.3歲，較過去幾年平均老化0.5至0.8歲少，35至44歲人口淨增長2萬，稱是20年以來最大增長，認為反映「搶人才」見成效。他形容高才通是一個淘汰過程，申請人若符合續簽要求，即對本港經濟發展有利，會視乎續簽人數多少再作評估。