《文藝創意產業發展藍圖》最快明日公布　涉四大方向涵71項措施 推動業界朝產業化發展 (14:53)

文化體育及旅遊局最快明天（周二）公布《文藝創意產業發展藍圖》，會就4大發展方向提出71項措施。據了解，藍圖只提出發展方向及支援措施，不涉及額外增加撥款資源。不過，當局會全推動業界朝產業化發展，目標是10年內，把文化藝術和創意產業的增加價值，由2022年的1200億元，增至2000億元；就業人數由22萬增至26萬。