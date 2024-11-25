《文藝創意產業發展藍圖》最快明日公布　涉四大方向涵71項措施 推動業界朝產業化發展 (14:53)

文化體育及旅遊局最快明天（周二）公布《文藝創意產業發展藍圖》，會就4大發展方向提出71項措施。據了解，藍圖只提出發展方向及支援措施，不涉及額外增加撥款資源。不過，當局會全推動業界朝產業化發展，目標是10年內，把文化藝術和創意產業的增加價值，由2022年的1200億元，增至2000億元；就業人數由22萬增至26萬。
特首李家超早前發表施政報告時，點名指文體旅局未能按時提交文化藍圖。文體旅局聽取業界意見後作出條訂，最快明天公布。藍圖提出4大方向，有71項推行措施，包括弘揚中華文化，並提出要培養人才，推動愛國主義教育。4大方向包括：
1）弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵：
- 完善博物館體系，豐富市民對中華文化的認識，發展成旅遊熱點，吸引旅客帶動經濟
- 推廣嶺南文化特色，推動非物質文化遺產保護和傳承
- 舉辦和資助更多與中華文化和歷史有關的活動
- 培養熟悉中華傳統優秀文化人才，配合愛國主義教育
2）發展多元及國際化的文化藝術產業：
- 打造香港成為「創意之都」，推動和支持本地文創產業
- 打造香港「流行文化之都」地位
- 提升硬件數量和質素
- 增進文化氛圍，拓展觀眾參與
3）建立國際平台，促進中外文化藝術交流：
- 鞏固香港成為「國際文化盛事之都」，舉辦及支持更多大型文化藝術活動
- 利用香港國際化的策展和創作技巧，推廣中華傳統優秀文化和香港獨特文化
- 吸引內地及海外藝團及藝術工作者同香港業界交流
4）完善文藝創意產業生態圈
- 建設香港文藝創意產業鏈
- 開拓多元發展階梯，培訓本地人才，完善文創人才庫
- 增強市場力量，與商界建立互惠互利的關係
- 助開拓內地和國際市場
- 加強硬件配套
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