黎智英案︳《蘋果》英文版報道中國負面新聞為迎合國際讀者需求　黎智英自言少用「制裁」字眼 (14:36)

辯方繼續問及《蘋果》創立英文版一事，指黎智英曾在訊息指「我們不是要平衡觀點，而是要考慮保護香港人的觀點」。黎回應稱所謂的香港人觀點是指「黃」的一方，即反政府，及對於政府和中國持批判的態度。黎又指，當時正值新冠疫情，國際社會希望了解有關中國的負面新聞，保護自身而免陷入疫情危險當中。

辯方又問，《蘋果》前高層張劍虹及楊清奇分別在庭上供稱於2020年5月期間，黎向張說希望美國對中國採取敵對行動，包括制裁手段，以及黎向楊說希望美國採用強硬的對華手段。黎否認與張的對話內容，指他沒有提及制裁，亦甚少使用這些字眼；黎指他與楊有類似對話，但強調他沒有思考美國會採用什麼手段，因為這應由美國自行考慮。

辯方又指，《蘋果》英文版正式推出時，附上宣傳標語「an Apple a day, keeps the fake news away」。黎指這源於《蘋果》於1995年創刊時使用的「一日一蘋果，冇人呃到我」的標語。辯方問及這句標語是否《蘋果》的編採指引，黎笑稱純粹標語，但他們希望達至報道求真。辯方又問，黎會否為了報道真相而不惜公眾可能被煽動憎恨政府，黎表示會報道真相，但若涉違法便不會報道。