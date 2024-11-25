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黎智英案︳《蘋果》英文版報道中國負面新聞為迎合國際讀者需求　黎智英自言少用「制裁」字眼 (14:36)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今日（25日）踏第96日審訊。黎智英重申創立《蘋果》英文版是為打破《南華早報》的壟斷，並報道有關中國的負面新聞以迎合國際讀者的需求。黎亦否認他曾向《蘋果》前高層張劍虹談及冀美國制裁中國，指自己甚少會使用「制裁」、「敵對行為」等字眼。

辯方繼續問及《蘋果》創立英文版一事，指黎智英曾在訊息指「我們不是要平衡觀點，而是要考慮保護香港人的觀點」。黎回應稱所謂的香港人觀點是指「黃」的一方，即反政府，及對於政府和中國持批判的態度。黎又指，當時正值新冠疫情，國際社會希望了解有關中國的負面新聞，保護自身而免陷入疫情危險當中。

辯方又問，《蘋果》前高層張劍虹及楊清奇分別在庭上供稱於2020年5月期間，黎向張說希望美國對中國採取敵對行動，包括制裁手段，以及黎向楊說希望美國採用強硬的對華手段。黎否認與張的對話內容，指他沒有提及制裁，亦甚少使用這些字眼；黎指他與楊有類似對話，但強調他沒有思考美國會採用什麼手段，因為這應由美國自行考慮。

辯方又指，《蘋果》英文版正式推出時，附上宣傳標語「an Apple a day, keeps the fake news away」。黎指這源於《蘋果》於1995年創刊時使用的「一日一蘋果，冇人呃到我」的標語。辯方問及這句標語是否《蘋果》的編採指引，黎笑稱純粹標語，但他們希望達至報道求真。辯方又問，黎會否為了報道真相而不惜公眾可能被煽動憎恨政府，黎表示會報道真相，但若涉違法便不會報道。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 蘋果日報 港區國安法

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