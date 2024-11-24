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一家三口疑使用無煙道式熱水爐致一氧化碳中毒　機電署介入調查 (16:33)

衛生署今日（24日）表示，因應接獲仁濟醫院通報一個一氧化碳中毒群組個案，涉事的一家三口隨即被送院檢查，三人目前情况穩定，其中兩人其後已出院。署方引述機電署現場調查指，初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室内排放，加上通風不足，而導致一氧化碳中毒，會調查是否涉及有人違反《氣體安全條例》。衛生署呼籲市民採取措施預防一氧化碳中毒。

衛生署表示，個案涉及兩男一女，年齡介乎13至56歲，三人為同住家人。當中56歲男病人昨日（23日）在家洗澡後被發現不省人事，隨即被送往仁濟醫院，其後獲轉往東區尤德夫人那打素醫院接受治療。另外兩人由於吸入一氧化碳，亦被送往仁濟醫院接受檢查。三人目前情况穩定，當中兩人其後已出院。初步調查顯示，三人均診斷為一氧化碳中毒。該56歲男病人洗澡時，住所內所有窗戶均被關上，抽氣扇亦沒有開啟。

機電署的現場調查發現，涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，而有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室内排放，再加上通風不足，燃燒時氧氣不足引致一氧化碳積聚，而導致一氧化碳中毒。機電署的人員已撿走涉事熱水爐，並會調查是否涉及有人違反《氣體安全條例》。

衛生防護中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。機電署亦提醒市民，應購買及使用已獲得機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐，並必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工，進行安裝、更換或維修氣體熱水爐、在使用氣體用具時保持室內通風，以及定期安排註冊氣體工程承辦商為其氣體熱水爐進行安全檢查。

相關字詞﹕編輯推介 衛生署 機電署 一氧化碳

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