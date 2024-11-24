調查稱八成受訪青年無考慮轉型　青年創研庫倡朝新興產業增值 (14:16)

青協於8月至10月期間進行「經濟轉型下青年的應對與準備」研究，分別以實地調查方式訪問600名18至34歲香港青年，以及5名專家學者與20名在職青年進行訪談。研究結果顯示，有84.5％受訪者更同意香港經濟需要變革，惟80.3%未考慮過轉型，當中「不知道轉型方向」為主因，達29.9%；其次為「對其他行業冇興趣」及「欠缺相關行業的技能和知識」，分別為25.7%及21.8%。青年創研庫經濟就業組成員趙一嵐引述訪談個案指出，部分青年並非沒有考慮過轉型，但因擔心自身未能符合未來職業的專業知識，而放棄有關想法。

被問到青年有何轉型方向可以發展，青年創研庫經濟就業組成員廖智樑引述《2023年人力推算報告》數據表示，「八大中心」產業至2028年仍嚴重缺乏人手，例如「國際創新科技中心」及「國際航空樞紐」未來4年仍欠缺逾2萬人，建議青年可在相關產業上做更多生涯規劃，並投放資源發展以應付經濟轉型情况。

青年創研庫經濟就業組召集人劉漢耀亦表示，近年政府積極發展數字經濟及創科產業，建議青年可朝着這些新興產業增值，從而在經濟轉型期中「找到切合的角色和發展空間」。

青協亦向政府提出4項建議，包括推動企業與應用科學大學合作，提供未來產業所需的技術培訓課程；提供退稅誘因，鼓勵企業仿照德國、南韓等地，向員工提供有薪學習假期；鼓勵本地大專院校開辦更多一帶一路課程，讓青年能在東南亞、中東及南美洲等新興地區實習或工作，以培育了解當地市場的人才；以及納入更多持續進修基金課程，提高青年進修的動機。