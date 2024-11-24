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房協料未來五年財政「基本上健康」　將提供約9000單位安置清拆戶 (13:08)

面對樓市下行，房協主席凌嘉勤今日（24日）在電視節目表示，作為自負盈虧的非牟利機構，凌嘉勤承認房協未來會出現現金流缺口，但預測未來5年財政「基本上是健康的」。房協另受政府委託發展專用安置屋邨，以安置受政府發展清拆行動或市區重建計劃受影響住戶，未來5年有關單位供應量多，料安置單位在17000個新落成單位中，佔約9000個，但要做到「無縫交接」具挑戰性。

房協去年底推出「朗然」，成為其首個虧損的資助出售項目，被問及會否調整資助出售房屋售價，凌嘉勤指，將按照機制定價，並強調與政府「每一樣嘢都要傾」，惟「依家未適合講住」。另外，「朗然」揀樓日期及預計關鍵日期均延，凌嘉勤指，現時建築工程已平頂，惟因過程中涉技術問題需延期，料明年可確定揀樓時間。

房協另受政府委託發展專用安置屋邨，以安置受政府發展清拆行動或市區重建計劃受影響住戶，包括北都發展受影響市民。凌嘉勤指，未來5年有關單位供應量多，料安置單位在17000個新落成單位中，佔9000個，但要做到「無縫交接」具挑戰性。另外，位於荃灣油柑頭的首置盤地皮早前流標，政府轉交房協接手，凌嘉勤指，發展該項目亦具挑戰，因為要額外負責地盤平整、道路擴闊，而且整體成本高，正一直與政府商討策略，以降低成本。

剛於九月卸任的房協上任主席陳家樂曾指，期盼房協能走進在大灣區，為本港市民服務。被問及會否在大灣區發展助港人置業，凌嘉勤指，長遠而言會進一步融合發展，不排除年長港人想在大灣區養老，房協在灣區發展「長者屋」是其中選項，亦可協助建構社區，惟現時房協條例規定協會支出範圍僅限香港，加上未來工作量大，稱「嚟緊五年都未必會掂（有關工作)」。

今年《施政報告》提及，青年白表申居屋可多一個抽籤號碼，凌嘉勤指，房協會配合政府政策助年青人置業，又指旗下出售單位約7成買家為40歲以下人士，與房委會數字相若。至於會否考慮推行儲錢上樓計劃助青年置業，凌指「暫時無此計劃」。

《施政報告》另提及收緊公屋富戶政策，凌嘉勤指，會盡量跟貼當局有關政策，但因房協未有「房屋條例」，有關規管需以租約處理。被問及相關措施最快生效日期，他僅稱「畀啲耐性再等等。」就租約期限，凌指並未特別設年期，而富戶政府有關規管修定亦會在新租約中說明。至於是舊合約的處理方式，他表示現階段「未成熟，未講得住。」

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